社科院估 大陸明年經濟增長7.8%

12月14日下午，大陸中國社科院發布2021年「經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測」，預計明年大陸經濟增長約7.8%。

據香港文匯網，中國社科院工業經濟研究所副所長李雪松在發布會表示，受今年經濟增長基數較低影響，同時考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節以及大陸國內外的不確定性，預計2021年中國大陸經濟增長7.8%左右。

藍皮書指出，隨著全球經濟增長預期改善和市場環境穩定，中國大陸宏觀經濟仍將持續穩定回升，預計今年第4季社會消費品零售總額將實現約3%的增長；在今年全年較低基數的基礎上，2021年社會消費品零售總額有望實現4%至5%的增長，消費拉動經濟增長的作用將進一步加強。

藍皮書指出，明年經濟恢復情況比較樂觀。國際組織近期紛上調2021年全球經濟增長預期，對中國大陸經濟表現的預期顯著好於全球平均水平；此外，中國大陸市場供需料將保持總體平穩。

報告稱，在全球疫情尚不明朗的情況下，大陸國內市場人員流動、商品流通、服務供應等依然面臨不同程度的限制，國際交流和人員流動繼續受限，大陸國內市場流通效率仍將受一定影響。但是，隨着疫情防控機制不斷完善、消費環境有所改善，居民消費信心和消費意願仍將穩步回升。

藍皮書還對政策支持給予肯定。指大陸政府將堅持把穩就業、穩市場主體作為政策優先領域，在幫扶企業降低用工成本和融資成本、減免租金等方面繼續給予政策支持，有利大陸社會就業穩定、經濟運行恢復和居民收入穩步提升。隨着「六穩」「六保」政策持續發力，就業和民生底線進一步築牢，城鄉居民收入實際增速有望重新回到穩步增長軌道。