長台會開幕 台商赴長春尋求新商機

「2020長台經貿合作洽談會」14日在吉林長春開幕，近百位台商走進老工業基地城市長春，洽談對接合作項目。

中新社報導，近年來，吉林省與台灣的經貿合作不斷深化，富士康、統一、康師傅、旺旺、英利、紫玉等一批台資企業落戶吉林。目前，在吉林的台資企業生產領域涵蓋汽車零配件製造、農業和農產品加工、餐飲、商貿、教育等行業。

當天，長春市相關部門向與會台商介紹了當地的投資環境，並就重點項目作推介。雖有新冠肺炎疫情影響，但今年前三季度，長春GDP增長3%左右，主要經濟指標增速高於大陸全國平均水平，排在東北四副省級城市首位，頗具投資潛力。

從事環保科技產業的企業代表曾建華很期待到長春投資興業。他在受訪時坦言，長春可謂是區域的「製造中心、文創中心、農業中心」，經濟的發展需要做好相關配套設施建設，環保項目正是基礎設施之一。

在長春期間，與會台商將參加「百名台商長春行」經貿洽談、長春投資環境和重點項目推介會、長台中小企業融合發展論壇等系列經貿活動。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏說，大陸全國台企聯作為唯一大陸全國性台商組織，願以此次活動為契機，進一步加強與吉林省、與長春市的聯繫與合作，發揮雙方優勢，積極推動兩地文化、經貿交流。

這次經貿合作洽談活動由大陸全國台企聯與吉林省台辦、長春市政府主辦，旨在密切長台兩地的經濟文化交流與合作，實現長台經貿合作互利共贏。