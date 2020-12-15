最大汽車保有國 大陸年底登頂

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒13日在上海舉行的新能源智能汽車生態高峰論壇暨華南理工大學上海校友會第二屆換屆大會上表示，截至目前，中國大陸汽車保有量已達2.75億輛，整體水準與美國相當，「中國今年年底成為世界上規模最大的汽車保有國，沒什麼懸念。」

中國證券報報導，大陸公安部交通管理局發布的數據顯示，截至今年9月，大陸機動車保有量達3.65億輛，其中，汽車2.75億輛，占機動車總量75.34%；69城市汽車保有量逾100萬輛，12城市汽車保有量逾300萬輛。

看準中國大陸將成「全球最大汽車保有國」的市場商機，大陸不少整車企業、零組件企業及互聯網企業積極搶占「風口」，相關上市公司積極布局。

比如，冠盛股份表示，近年來大陸市場汽車保有量穩步增長，汽車售後市場的需求與汽車保有量及車齡緊密相關，汽車保有量越大，車齡相對越長，需修理的車越多，售後市場零組件需求越大，汽車維修所需的零組件需求將迎來持續增長，公司正著力開拓大陸相關市場。

福田汽車表示，除了研發、生產、銷售商用車外，公司為客戶提供汽車後市場服務，圍繞客戶全生命周期業務經營，包括快修服務、配件服務、營運金融和保險服務、後市場車聯網等。目前，公司已形成集整車製造、核心零組件、汽車後市場為一體的汽車生態體系。

另一方面，第一財經報導，大陸公布的「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035）」將成為發展新動力，付炳鋒表示，新能源汽車在「規劃」的推動下必將成為大陸汽車產業發展的重要驅動力，市場規模不斷擴大。

威馬汽車創始人沈暉在上述論壇上指出，根據「規劃」，2025年大陸新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的20%，按照大陸汽車銷售總量3000萬輛的假設，預計到2025年新能源汽車銷量將達到500萬輛，新能源汽車的時代已到來，大陸新能源汽車在全球的占比將達44%。