鴻海聯手島津 進軍大陸汽車零部件檢測

鴻海集團在大陸的富士康優爾鴻信檢測中心，聯手日本島津檢測技術公司，14日在深圳舉行聯合實驗室揭牌儀式，富士康優爾鴻信檢測中心處長張平表示，聯合實驗室的成立，結合了富士康的強大實力和島津的豐富資源，以期尋求汽車零部件檢測領域的深層次合作。

淮海集團微信公眾號報導，張平指出，雙方聯手為客戶提供專業的「一站式」汽車零件、系統的檢測服務以及產品的解決方案。

廣州島津檢測總經理湯淺指出，這次建立的聯合實驗室，將為汽車產業提供

快捷、高效、跨地域、高品質的檢測服務，希望雙方發揮最大的優勢，形成良好的協同效益，以擴大在汽車行業的影響力。

富士康優爾鴻信檢測中心，目前在深圳、東莞、武漢、昆山、煙臺、鄭州、成都、重慶等，重要城市設有22個專業實驗室，能夠為客戶提供快速、精准的檢測服務。