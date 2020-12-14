專家：人行調控跨境融資參數 人民幣緩漲格局不變

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋14日指出，上周五大陸人行與外匯管理局宣布調降「跨境融資宏觀審慎調節參數」，從現行的1.25調降為1，市場紛紛解讀此舉是為了緩和人民幣漲勢，因為一旦限制跨境資金流入，未來人民幣升值動能恐受阻。但實際評估以下種種原因後，預期對匯率影響十分有限。

首先，不同時空背景適用不同政策。回顧今年3月，此參數從1被上調至1.25，是疫情爆發最嚴峻的時刻，也是在美國聯準會閃電降息2碼後，監管單位為確保市場流動性無虞所做的政策調控，即便目前疫情尚未平息，但疫苗已蓄勢待發，市場流動性也早已恢復，此時宣布調降參數不過是將特殊時期的政策導回正軌，不見得是針對匯率而來。

其次，這回政策異動並非全面性調降，僅針對金融機構，企業融資仍維持不變，可見監管單位依舊願意支持企業度過疫情艱困期。而體質普遍較好的金融機構則開始帶頭去槓桿，這與監管單位所提的風險中性概念不謀而合。

最後，即使監管單位確實有意將對人民幣單邊升值的預期降溫，政策效果也偏向長期且和緩。尤其對照先前10月外匯風險準備金率下調，政策執行後人民幣仍持續升值，顯示匯率走向仍將受經濟復甦強弱主導。

上周初，包括嬌生、輝瑞等國際藥廠在內，陸續有疫苗利多消息傳出，刺激市場風險偏好，激勵離岸人民幣一度升破6.50元關卡，創逾2年半來新高。但隨著美國財政刺激法案難有共識，期待已久的資金挹注遲遲未決，使得投資人耐心不足，美股逢高賣壓急速湧現。

在美元指數反彈下，離岸人民幣也在觸及6.50後迅速由升轉跌。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約224點，收在6.5397元，貶值幅度0.34%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約148點，收在6.5463元，貶值幅度0.23%。

貨幣市場方面，資金大致寬裕，跨年需求不減，隔夜回升至1.50%水平，各期限回購利率漲跌互見；而同時間的公開市場操作不若先前積極，每日維持小量逆回購續做，全周加計中期借貸便利(MLF)到期量，淨回籠人民幣5,000億元。

大陸數據方面，11月消費者物價指數(CPI)年比下滑0.5%，看似弱於預期，但探究其原因主要是豬價持續下降所致。而在扣除食品和能源後的核心CPI則相對維持穩定，年比連續5個月保持0.5%增幅。對比偏弱的CPI，生產者物價指數(PPI)則明顯轉好，年比由持平轉為上漲0.5%，工業生產穩定回升。

整體來看，預估CPI在原物料價格持續攀升後可逐步向上，但核心CPI仍待觀察消費端需求和信心，是否可隨疫苗注射而持續改善。