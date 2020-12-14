大陸社科院：2021年大陸經濟增長7.8%

12月14日下午，大陸中國社科院發布2021年《經濟藍皮書：2021年中國經濟形勢分析與預測》，預計明年大陸經濟增長約7.8%。

據香港文匯網，中國社科院工業經濟研究所黨委書記、副所長李雪松在發布會上表示，受今年經濟增長基數較低的影響，同時考慮到宏觀調控的跨周期設計與調節以及國內外的不確定性，預計2021年中國經濟增長7.8%左右。

藍皮書指出，隨著全球經濟增長預期改善和市場環境穩定，中國宏觀經濟仍將持續穩定回升，預計今年第4季社會消費品零售總額將實現約3%的增長；在今年全年較低基數的基礎上，2021年社會消費品零售總額有望實現4%至5%的增長，消費拉動經濟增長的作用將進一步加強。

藍皮書指出，明年經濟恢復情況比較樂觀。國際組織近期紛紛上調2021年全球經濟增長預期，對中國經濟表現的預期顯著好於全球平均水平；此外，中國市場供需料將保持總體平穩。

報告稱，在全球疫情尚不明朗的情況下，大陸國內市場人員流動、商品流通、服務供應等依然面臨不同程度的限制，國際交流和人員流動繼續受限，國內市場流通效率仍將受一定影響。但是，隨着疫情防控機制不斷完善、消費環境有所改善，居民消費信心和消費意願仍將穩步回升。

藍皮書還對政策的支持給予了肯定。政府將堅持把穩就業、穩市場主體作為政策的優先領域，在幫扶企業降低用工成本和融資成本、減免租金等方面繼續給予政策支持，有利於就業穩定、經濟運行恢復和居民收入穩步提升。隨着「六穩」「六保」政策持續發力，就業和民生底線進一步築牢，城鄉居民收入實際增速有望重新回到穩步增長軌道。