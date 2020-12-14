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支持現代農業 陸今年將建1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸農業部啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，計劃今年建成1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流設施。（中新社）
大陸農業部啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，計劃今年建成1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流設施。（中新社）

據大陸農業農村部官網消息，今年以來，農業農村部啟動農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，預計到12月底，將支持超過9000個新型農業經營主體，在農產品產區新建或改建1.4萬個倉儲保鮮冷鏈物流設施，規模將超過600萬噸，進一步提升農產品市場運行的穩定性。

報導稱，農產品倉儲保鮮冷鏈物流是實現農產品在產後貯藏、加工、集散、運輸等環節始終處於適宜低溫控制環境的供應鏈系統，能夠有效降低農產品產後損耗、長期保持農產品品質，是現代農產品流通體系的重要組成部分。

據了解，2020年農業農村部會同有關部門安排中央財政50億元人民幣，支持河北、山西等16個省(區、市)圍繞水果、蔬菜等鮮活農產品開展倉儲保鮮冷鏈設施建設。為此，該部成立部領導牽頭的建設領導小組，推動各省建立聯合工作機制，並形成以實施意見為核心，以技術方案、信息採集等制度規範相配套的制度體系。

同時，堅持市場導向，將農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設與產後商品化處理、產地市場建立、產銷渠道構建等相結合，集群集聚發展，在產地田間形成「生產+倉儲+保鮮+銷售」的模式，發揮規模效應。

此外，積極構建多元化資金投入機制，強化金融支持力度，落實倉儲保鮮冷鏈物流設施用地用電優惠政策，推動用地用電審批手續從簡從速，努力做到資金、用地、用電「三配套」。

大陸農業農村部稱，下一步將進一步擴大農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設支持地域、品種和主體，強化政策配套，加強標準引領，從源頭加快解決農產品出村進城「最先一公里」問題，補齊農產品供應鏈和農業產業鏈突出短板，為新形勢下構建現代流通體系提供有力支撐。

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