大陸11月70城房價按年升4% 升幅近五年最小

中國大陸11月房價按年比，漲勢延續62個月繼續往上，但升幅收窄。

路透根據中國國家統計局公布數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4%，較上月升幅4.3%收窄，漲勢延續62個月，升幅為2016年2月以來最小；按月比則升0.1%，亦較上月0.2%收窄，為今年3月以來最小。

經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上升的有36個，上月為45個；持平的有6個；下跌為28個，上月為19個。

大陸國統局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。各線城市新建和二手住宅銷售價格按月漲幅與上月相同或回落；按年漲幅比上月回落，二手住宅漲幅總體穩定。

初步測算，11月份，大陸一線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.9%，升幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年升8.3%，升幅比上月擴大0.3個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年升4.2%，升幅比上月回落0.2個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.8%，升幅比上月回落0.2個百分點。