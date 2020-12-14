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前人民銀行行長：數位人民幣將在北京冬奧使用

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
前人民銀行行長戴相龍。（香港信報財經網資料照）
前人民銀行行長戴相龍。（香港信報財經網資料照）

中國人民銀行前行長戴相龍13日透露，數位人民幣已在深圳等市、區試行，並準備在北京冬奧會使用，稱中國數位貨幣研發將走在世界前列。

網易財經報導，由中國企業改革與發展研究會、網易財經聯合主辦的2021年網易經濟學家年會，主題是「新格局、新開放、新機遇」。戴相龍在主題演講環節表示，經過多年努力，人民幣國際化的基本制度和基礎設施已經基本建立，今後，在繼續做好上述工作的同時，要把工作重點放在堅持市場驅動和企業自主選擇，推動人民幣在國際上的使用，爭取到2035年人民幣的國際影響力看齊歐元。

至於數位貨幣，戴相龍認為，數位人民幣實行中央銀行和商業銀行等機構雙層運行，從逐步取代流通中現鈔起步；稱數位人民幣已在深圳等市、區試點，並準備在北京冬奧會使用。北京冬奧會按計劃將在2022年2月2日開賽，20日閉幕。

談到螞蟻金服，戴相龍認為不能逃避監管。談到螞蟻金服上市問題，戴說，在互聯網金融有關重要管理法規沒有公布實施，暫停螞蟻金融上市是正確的：「實踐證明，互聯網是技術，金融是業態，互聯網金融改變不了金融屬性，不能允許互聯網以信息平台取代金融中介平台，逃避同等經營業務的監管。」

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