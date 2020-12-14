防熱錢跨境流動 樓繼偉：應多用人民幣投資

大陸財政部前部長樓繼偉12日在三亞出席「三亞‧財經國際論壇」時表示，在防止熱錢快速跨境流動的情況下應更多用人民幣進行投資，現在基本上境外機構投向中國大陸境內市場的資金匯入都是外匯，可以逐步允許其從海外、國內機構用人民幣進行融資和投資，再逐步推進資本放開。

中新社報導，樓繼偉認為，在人民幣國際化的大方向下，應發展離岸人民幣市場，同時中國大陸的銀行應該「走出去」，在外面建立子行和分行，多做人民幣業務，能够支持人民幣在經常項下以及對外的貿易項下的便利使用，這是人民幣國際化最重要的一部分。

樓繼偉指出，如果明年疫苗能够普遍研發成功並廣泛接種，經濟出現向好的局面，全球極度寬鬆的貨幣政策就會面臨退出的問題。

「我們現在是債務的積累期對應經濟的衰退期，而不是過去債務的積累期對應經濟的繁榮期，這時候的貨幣政策如果退出不當，就會觸發一些風險，特別是資產價格已經過高的時候，怎麼退，是一個比較大的問題。」樓繼偉說。