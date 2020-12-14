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長三角數位力中心 杭州揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2020（第五屆）中國工業大數據大會暨未來智造大會12日在浙江杭州市蕭山區舉行。會上，長三角（杭州）製造業數字化能力中心（下稱能力中心）正式揭牌，該中心將面向全球引進一批優質的數字化服務資源，成為服務長三角地區製造業數字化的「策源地」。

中新社報導，能力中心由浙江省圖靈互聯網研究院主導運營，專門服務傳統製造業數字化「問診」平台。

據能力中心相關負責人表示，該中心運作邏輯好比路由器，其將海內外製造領域的數字化服務商聚集到「路由器」，形成規模效應後，為傳統企業的數字化改造輸出新能力。如能力中心有一條場景化展現的全流程製造業生產線，為來訪數字化轉型需求企業提供數字化全場景體驗服務，企業可根據需求查看相關的場景案例，一站式解決數字化轉型問題。

能力中心將匯聚產業數字化科研資源、產業資源和合作資源等三大生態，建設展示體驗、供需對接等六大平台，面向全球引進一批優質數字化服務資源，進而形成製造業數字化的全產業鏈。

能力中心面積2萬平方公尺，主要設置企業辦公區和公共服務區，其中公共服務區設有工業大腦體驗中心、「數融製造」展區、工程師創新中心等，其餘場地將會以三年免費的方式提供給滿足入駐條件的企業辦公。

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