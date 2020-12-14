上海2035 打造全球金融中心

由上海交通大學上海高級金融學院（高金/SAIF）聯合國家金融與發展實驗室、上海新金融研究院共同編寫的「上海國際金融中心建設目標與發展建議」報告13日發布，2035年上海要基本建成頂級全球金融中心。

中新社報導，在當天的2020上海金融論壇暨「上海國際金融中心建設目標與發展建議」報告發布會上，上海國際金融家論壇名譽主席屠光紹和國家金融與發展實驗室理事長主席李揚共同發布報告，並進行詳細解讀。

報告稱，上海國際金融中心建設已取得重大進展和顯著成效。「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局對上海國際金融中心建設提出新的發展任務。新發展格局中，上海國際金融中心建設的長期目標進一步明確：到2035年，上海要基本建成引領亞洲輻射全球、以開放的現代化金融市場體系為核心、以全球人民幣資產配置中心為標誌、與紐約和倫敦並駕齊驅的頂級全球金融中心。

報告指出，上述目標的確定是全球經濟金融格局變化的必然要求、是中國大陸綜合經濟實力的重要體現、是上海全球城市功能定位的核心內容。而這一長期目標的實現需要多方面的堅實支撐，包括：建成充分開放的金融市場體系和金融機構體系、打造國際領先的金融基礎設施體系和金融科技體系、完善與國際對接的金融法治監管體系和現代化金融系統風險防範體系，以及形成高度國際化的營商環境和一流人才隊伍。