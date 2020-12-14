台三代福建種茶 讚陸市場廣大

拿著自拍桿和手機，台灣青年曾冠穎走在自家茶園裡，錄製短影片介紹「茶葉小百科」。層層疊疊的茶園，一間名為「聯邦調茶局」的茶廠，還有正在玩耍的兒子……「茶農」的生活日常出現在曾冠穎的短片裡。他已錄製了200多期這樣的短影音，以此打造自己的茶葉IP—「曾冠穎尋茶」。

「『聯邦調茶局』的名字是我爺爺取的，我不是『007』，而是『003』，因為我是『登陸』的第三代台商。」曾冠穎說。

中新社報導，曾冠穎是台灣台中人。1996年，他爺爺跟隨台商西進潮到福建漳州市長泰縣馬洋溪創業，批量種植台灣優質水果。不幸遇上兩次霜凍，所有心血化為烏有。「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來。」2004年，曾冠穎的父親曾永傑帶著他一起到長泰接棒。

從起初的「不理解為什麼要這麼辛苦」來這裡，到看著父親的願景一步步變為現實，再到自己接棒掌舵家族茶企努力打拚，曾冠穎現在知道「父親是對的」。

登陸16年，曾冠穎不僅收穫事業，也收穫了婚姻。說起與妻子張文娟因2012年的第四屆海峽論壇結緣，曾冠穎自稱，他們是真正的從「兩岸一家親」變成「兩岸一家人」。

出生於漳州市雲霄縣的張文娟愛茶，也熟悉電商。當時，大陸電商正蓬勃發展，曾冠穎也想跨進去，但隔行如隔山，張文娟常和他分享相關的知識、想法。「我們一起探討事業，越聊越情投意合，最後走在一起。」曾冠穎笑著回憶道。

夫妻倆發揮各自專長，在茶葉生產製作和營銷這一共同事業中相攜相助。2015年，他們以台灣的「東方美人茶」為基礎，創立電商特供品牌「雅席敬品」，在兩岸打開銷路。

近年來，曾冠穎的茶在網路銷售上取得不錯成績。他常以自己的創業故事，鼓勵台灣朋友把握機會到大陸就業、創業。曾冠穎覺得，台灣茶商若是想在福建發展，首先要了解茶文化、茶的歷史；閩台茶業融合發展，這是他參與兩岸交流的初衷，也是他認為對兩岸都有益的事。

在曾冠穎看來，武夷山市經營茶文化的理念成熟，而台灣在這方面還有很大的空間，大陸的市場也是台灣不可比擬的。他希望做一個茶文創基地，為從事茶業、農業文創行業的台灣青年到大陸發展搭一個平台。