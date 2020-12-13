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陸網路巨頭搶菜販生意遭投訴 供應商怒了不供貨

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
阿里、拼多多、美團等旗下社區團購平台被投訴其產品嚴重低價，近日有上游供應商指出，不供貨給社區團購平台。（圖／取自界面新聞）
阿里、拼多多、美團等旗下社區團購平台被投訴其產品嚴重低價，近日有上游供應商指出，不供貨給社區團購平台。（圖／取自界面新聞）

大陸互聯網巨頭如阿里、拼多多、美團等紛紛入局社區團購，但旗下社區團購平台卻被投訴其產品嚴重低價，近日就有上游供應商指出，收到多方投訴，以多多買菜、美團優選等為代表的社區團購平台出現嚴重低價現象，甚至個別產品遠低於出廠價，影響嚴重，損害客戶利益，目前禁止供貨給社區團購平台。

每日經濟新聞報導，有消息指出，滄州市華海順達糧油調料有限公司（簡稱華海順達）12日發布「關於禁止給社區團購平台供貨公司供貨通知」。滄州市華海順達糧油調料有限公司董事長錢清華表示，上述公告屬實，他透露，公司業務部門在12日下午接到多個供貨客戶投訴，有多個大陸社區團購平台透過補貼拉顧客，引發了市場價格戰，因此公司發布上述公告。

錢清華提到，任何客戶操作社區團購平台必須有華海順達授權，否則視為竄貨。同時，不管平台有沒有補貼，價格不得低於華海順達終端零售價，否則視為低價，影響惡劣的取消經銷權。

錢清華也坦言，「我們作為廠家也難做。」在他看來，有些社區團購平台利用大數據分析社區居民剛需產品，然後針對這些產品經營補貼銷售，銷售價格遠低於市場正常價格，打擊甚至毀滅正常的商業秩序，下一步就是壟斷社區管道。

公開資料顯示，滄州市華海順達糧油調料有限公司始建於2003年，是大陸第一批集生產、加工、分裝、銷售為一體的綜合性農業產業化企業，產品主要包括香辛料、乾果製品、海產品、乾燥食用香菇、雜糧、糖、澱粉等十一大類300個品項。

除了華海順達之外，也有其他大陸供貨商相繼發布類似停止供貨的通知，其中包括漯河市衛龍商貿有限公司（簡稱衛龍）。衛龍在「關於禁止給社區團購平台供貨的通知」中指出，近期公司收到眾多投訴，以多多買菜、美團優選等為代表的社區團購平台出現嚴重低價現象，將對公司明星單品設定指導價格。

拼多多

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