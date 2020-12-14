習近平：2060年實現碳中和

大陸國家主席習近平12日在「氣候雄心峰會」上透過視訊發言，就先前提出有關二氧化碳排放和2060年碳中和目標，提出更具體步驟和路徑，並強調將推動中國大陸經濟社會發展全面綠色轉型。

為紀念「巴黎協定」五周年，聯合國與英、法等國共同主辦的「氣候雄心峰會」，包括習近平在內的多國領袖，透過視訊交流看法。

據新華社報導，在這次峰會上，習近平宣布：到2030年，中國大陸單位國內生產總值（GDP）二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方公尺，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

此前，習近平今年9月在聯合國大會上表示，在因應氣候變化和綠色低碳轉型上，中國大陸將提高自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現「碳中和」。

習還提出三點倡議，包括：各國在氣候治理上應團結一心，中方歡迎各國支持「巴黎協定」；各國應遵循「共同但有區別的責任」原則，根據國情和能力，最大程度強化行動；大力倡導綠色低碳生產生活方式，從綠色發展中尋找發展機遇和動力。

澎湃新聞引述卓爾德環境研究（北京）中心主任張樹偉指出，2030年太陽能和風電裝機達到12億千瓦目標，意味著未來十年，年增裝機要超過7,000萬千瓦，相比過去五年無疑要進一步提速。

張樹偉認為，如何銜接2030年與2060年碳中和的最終目標，是未來幾年重要課題，而要實現2060年碳中和目標，進行全局性的碳定價則是必要手段。