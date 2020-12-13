B2B直播後…業績月增五倍

「首次直播後，一周內的詢價數量成長四倍，業績月增五倍。」心緹企業二代、電商副總江廷峰說，透過阿里巴巴直播展示產品與生產過程，得以快速博取觀看的買家信任，也能展現公司的優勢。

1997年成立的台灣老字號光療美甲廠心緹企業，提供如指甲油、光療等美甲用品。疫情期間，因線下展會取消導致外銷訂單下滑三成，於是採用阿里巴巴國際站的B2B直播新功能開發客戶。

江廷峰坦言，一開始跨進電商很挫折，第一年業績僅6,000美元，隨著心態改變和直播帶動，今年上半年電商業績是去年兩倍。現在透過電商有40多國客戶，其中冰島、捷克、波多黎各、泰國，都是直播後新增的。

同樣從參展轉向電商的還有彩妝品牌雅麗安國際有限公司，六年前觀察到實體通路市場與展會成效逐漸萎縮，因此加入阿里平台。

雅麗安執行長江宇紳表示，目前有九成的B2B客戶來自阿里巴巴國際站，不僅讓自有品牌FLY UP外銷全球28國，也成為首家進駐中東市場藥妝通路彩妝品牌。

「從不相信變相信，是中小企業電商化的共同點」阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟說，傳統企業會發現電商不難的，增加外銷接單市場。台灣商家都有獨特魅力及產品信念，不會因為求快而降低質量，吸引海外大量客製化訂單。

郭奕麟表示，台資電商化步伐緩慢，阿里巴巴團隊也會到中南部舉行座談會。