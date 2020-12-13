聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里加持 台企訂單大增

經濟日報 / 記者蔡敏姿／台北報導
阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟。（本報系資料庫）
阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟。（本報系資料庫）

疫情肆虐、美中貿易戰、RCEP簽署等影響，台商在國際外貿面臨更多挑戰。阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，台灣中小企業一定要加速轉型數位化，善用電商才能殺出重圍。今年上半年，阿里巴巴國際站台灣中小企訂單交易量大增68%。

「雖然疫苗將問世，但電商趨勢是不可逆的，傳統的外貿參展模式一定會被改變，台灣商家準備好了嗎？」郭奕麟說，台灣企業必備數位化工具，特別是新興市場買家，泰國、越南等不斷往線上平台發展。相較之下，台灣中小企業轉型牛步。

郭奕麟表示，市場未來訂單呈現「短、平、快」（交貨期短、平價、運貨快速）特性，加上各國多邊貿易協定越來越多，商家要提前準備，鞏固電商能力，因應未來疫情後全球市場變化。

阿里巴巴國際站觀察，疫情爆發以來，平台上日均活躍買家年增率達100%，新買家具有年輕化、多國化、無線化的三大趨勢。許多台灣中小企業也積極導入電商外貿模式，進駐阿里巴巴國際站台灣商家年增率達30%，家數約2,000家，今年上半年交易訂單量成長68%。

阿里巴巴國際站統計，今年4月到10月，台灣前五大活躍買家高速成長領域為汽車零配件，五金工具、機械、健康保健、美妝保養，年成長率分別為60%、13%、21%、116%及36%。

郭奕麟指出，疫情期間，外貿企業不能出國參加展會，台灣商家透過電商平台外銷增加應變能力，掌握線上客戶開拓更多市場。今年業績爆發三位數字成長的產品均為防疫相關產品，如保健用品、辦公家具等。

新冠肺炎疫情影響全球消費習慣改變，民眾對於電商模式接受程度提高，帶動全球B端買家與C端賣家採購需求上升。

郭奕麟表示，台灣有許多「隱形冠軍」的中小企業，擁有出色的研發製造能力，但不懂銷售，缺乏連結全球商機的舞台。

阿里巴巴國際站提供來自190國買家、超過2億商品與豐富的數據分析，幫助中小企業更快速、降低成本，在既有的研發製造實力與經營模式上疊加電商能力，成為外貿「斜槓」菁英。

電商 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

銀行攜手電商 線上貸5分鐘搞定

爆債務危機？蘇寧張近東父子 全部股權質押給阿里

蘇寧控股集團張近東 將全部股權質押給阿里

相關新聞

人行出招 緩和人民幣升勢

在放寬跨境融資限制半年多後，中國人民銀行（大陸央行）和外匯局再次將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數回歸中性，意在減少境...

阿里加持 台企訂單大增

受疫情肆虐、美中貿易戰、RCEP簽署等影響，台商在國際外貿面臨更多挑戰。阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，台灣中小企...

京東砸近200億 攻社區團購

京東集團宣布，將斥資7億美元（約新台幣199億元）投資湖南興盛優選電子商務公司（興盛優選），這意味京東將進軍社區團購。

兩岸觀策／最大灰犀牛 投機「蛋殼」的金融遊戲

如果說，新冠肺炎是「黑天鵝」，金融風險無疑就是大陸經濟面對的「灰犀牛」。中國大陸的金融灰犀牛群中，網路金融是最不易應付的...

專家解讀 人行調節參數對企業無直接影響

中國人民銀行和國家外匯管理局將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1，分析師認為，這個措施主要針對銀行，約...

B2B直播後…業績月增五倍

「首次直播後，一周內的詢價數量成長四倍，業績月增五倍。」心緹企業二代、電商副總江廷峰說，透過阿里巴巴直播展示產品與生產過...

人行重磅出招！調降此一關鍵指標釋放什麼信號？

中國人民銀行、國家外匯管理局11日宣布將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。分析師認為，這個措施主要是...

中汽協預估：陸明年汽車總銷量年增4%左右

根據中國汽車工業學會（中汽協）最新發布的《2021年中國汽車市場預測報告》顯示，2021年大陸汽車總銷量預計將達2,63...

人民幣漲太快？人行、外匯局聯手下調這個參數

人民幣漲太快？中國人民銀行、外匯局出手了！時隔9個月下調重要參數，釋放匯市降溫政策信號，官方並再次強調「風險中性」。

曾揚言併購台積電 中國紫光集團無力償債瀕破產

曾揚言併購台積電的中國半導體廠紫光集團財務持續惡化，10日其境內外公司債同步違約，距離上次違約還不到1個月，除引起中國官...

京東斥資7億美元 正式進軍社區團購

京東集團11日晚間發布公告稱，將斥資7億美元投資湖南興盛優選電子商務有限公司（興盛優選），這也意味京東將進軍社區團購。

榮耀報喜 可望獲高通供貨

榮耀CEO趙明在一場員工溝通會上提出，榮耀的目標是成為大陸手機市場第一。趙明的自信其來有自，因為在晶片供應方面，一位接近...

熱門新聞

黎智英被控勾結外國勢力 鐵鍊纏腰押往法院

父母挖出死亡12年女兒屍骨 以34萬元售出配「冥婚」

戴琪是戴笠後人？陸網民：比余茂春更顯赫危險的人來了

她為考驗男友自導自演一齣「綁架」戲碼 最終下場超悽慘

社區現3層樓高「無頭巨佛」頭部可能毀於50年代

人民幣漲太快？人行、外匯局聯手下調這個參數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。