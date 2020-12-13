阿里加持 台企訂單大增

受疫情肆虐、美中貿易戰、RCEP簽署等影響，台商在國際外貿面臨更多挑戰。阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，台灣中小企業一定要加速轉型數位化，善用電商才能殺出重圍。今年上半年，阿里巴巴國際站台灣中小企訂單交易量大增68%。

「雖然疫苗將問世，但電商趨勢是不可逆的，傳統的外貿參展模式一定會被改變，台灣商家準備好了嗎？」郭奕麟說，台灣企業必備數位化工具，特別是新興市場買家，泰國、越南等不斷往線上平台發展。相較之下，台灣中小企業轉型牛步。

郭奕麟表示，市場未來訂單呈現「短、平、快」（交貨期短、平價、運貨快速）特性，加上各國多邊貿易協定越來越多，商家要提前準備，鞏固電商能力，因應未來疫情後全球市場變化。

阿里巴巴國際站觀察，疫情爆發以來，平台上日均活躍買家年增率達100%，新買家具有年輕化、多國化、無線化的三大趨勢。許多台灣中小企業也積極導入電商外貿模式，進駐阿里巴巴國際站台灣商家年增率達30%，家數約2,000家，今年上半年交易訂單量成長68%。

阿里巴巴國際站統計，今年4月到10月，台灣前五大活躍買家高速成長領域為汽車零配件，五金工具、機械、健康保健、美妝保養，年成長率分別為60%、13%、21%、116%及36%。

郭奕麟指出，疫情期間，外貿企業不能出國參加展會，台灣商家透過電商平台外銷增加應變能力，掌握線上客戶開拓更多市場。今年業績爆發三位數字成長的產品均為防疫相關產品，如保健用品、辦公家具等。

新冠肺炎疫情影響全球消費習慣改變，民眾對於電商模式接受程度提高，帶動全球B端買家與C端賣家採購需求上升。

郭奕麟表示，台灣有許多「隱形冠軍」的中小企業，擁有出色的研發製造能力，但不懂銷售，缺乏連結全球商機的舞台。

阿里巴巴國際站提供來自190國買家、超過2億商品與豐富的數據分析，幫助中小企業更快速、降低成本，在既有的研發製造實力與經營模式上疊加電商能力，成為外貿「斜槓」菁英。