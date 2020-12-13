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人行出招 緩和人民幣升勢

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
人民銀行釋放匯市降溫政策信號。（中新社）
人民銀行釋放匯市降溫政策信號。（中新社）

在放寬跨境融資限制半年多後，中國人民銀行（大陸央行）和外匯局再次將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數回歸中性，意在減少境內機構從境外融資，減輕資金流入壓力。

路透指出，這被市場視為人民幣持續升值半年以來，監管層祭出緩和資本流入和人民幣升勢的最新舉措，釋放匯市降溫政策信號。

證券時報網微信號報導，人行和國家外匯管理局11日發布公告稱，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機構市場化調節外匯資產負債結構，決定將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。

這是自今年3月11日全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25後，時隔僅九個月再次調整。值得注意是，這次參數調降的對象只針對金融機構，企業並不在列。

跨境融資宏觀審慎調節參數的高低，直接影響企業和金融機構可以在境外融資的風險加權餘額上限的大小。這次將金融機構的參數調降，意味金融機構的跨境融資風險加權餘額上限下降。此舉在當前匯率雙向波動加大的情況下，有利於控制金融機構跨境融資風險。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，下調金融機構跨境融資的宏觀審慎調節參數，本身就是逆周期調節，同時也屬於疫情應對的臨時性政策退出。

從6月以來到現在為止，人民幣匯率已持續升值六個多月，市場出現一些順周期的情況。透過宏觀審慎係數逆周期調節，實際上就是想釋放一個信號，促成市場預期分化，促進外匯收支平衡。

自5月27日觸及年內低點7.1765以來，人民幣兌美元即期一路上漲，最大升幅超過10%。且市場普遍預期人民幣仍有進一步走升空間。

中國銀行研究院研究員王有鑫表示，在人民幣持續升值的背景下，企業外幣融資快速增加，表現在兩方面，一是境內金融機構外幣貸款快速增加，截至11月底，外幣貸款較年初增加1,090億美元，較5月底本輪人民幣升值階段開啟之初增加559億美元。

二是外債餘額同步增加，截至第2季，外債餘額較年初增加751億美元。年初為了應對疫情鼓勵企業從境外融資，曾將系數從1升至1.25，目前大陸疫情逐漸得到控制，經濟復甦加快，但同時宏觀槓桿率開始攀升，企業債務違約事件不時發生。在此背景下，為了避免風險的進一步擴大蔓延，規避境外風險對大陸的波動傳染，有必要加強對金融機構跨境融資的逆周期管理，此時下調調節參數應屬合理。

不過，也有業界人士認為，此舉的信號意義更強。大部分企業和金融機構的跨境融資規模都較為充足，一個宏觀審慎調節參數的微調，對大部分企業和金融機構並無太大實質性影響，這次調整凸顯人行的政策意圖，有給匯率降溫的目的。

Wind數據顯示，上周在岸人民幣匯率累計下跌109點。近期離岸人民幣兌美元漲破6.50元關口，續創2018年6月以來新高。

人民幣 外匯 疫情

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