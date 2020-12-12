快訊

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行重磅出招！調降此一關鍵指標釋放什麼信號？

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片

中國人民銀行、國家外匯管理局11日宣布將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。分析師認為，這個措施主要是針對銀行，約束銀行對外舉債，對內發放外匯貸款的能力，對企業應該沒有直接影響。

券商中國報導，大陸本外幣一體化的全口徑跨境融資宏觀審慎管理始於2016年，其與原有的企業跨境融資模式最大的變化，在於人行和國家外匯局不再對企業和金融機構實行外債事前審批，而是改為企業事前簽約備案，金融機構事後備案；金融機構和企業在與其資本或淨資產掛鉤的跨境融資上限內，自主進行本外幣跨境融資。

全口徑跨境融資宏觀審慎管理推廣後，人行可根據宏觀調控需要和宏觀審慎評估（MPA）的結果設置並調節相關參數，對金融機構和企業的跨境融資進行逆周期調節，使跨境融資水準與宏觀經濟熱度、整體償債能力和國際收支狀況相適應，控制槓桿率和貨幣錯配風險，防範系統性金融風險。

今年3月上調宏觀審慎調節參數，恰逢多國央行為應對新冠疫情衝擊開啟新一輪量化寬鬆，使得低利率甚至是負利率的市場規模進一步擴大。國家外匯局有關負責人當時就表示，政策調整後，跨境融資風險加權餘額上限相應提高，這將有助於便利大陸境內機構特別是中小企業、民營企業充分利用國際國內兩種資源、兩個市場，多管道籌集資金。

時隔9個月，針對金融機構的宏觀審慎調節參數重新調降回1，旨在控制金融機構的跨境融資上限，防範匯率雙向波動加大背景下的跨境融資風險。

今年5月以來，人民幣匯率升幅明顯，但市場普遍認為，未來人民幣匯率雙向波動將進一步加大。面對人民幣匯率雙向波動加大，企業應加強匯率風險管理。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤指出，由於這個措施主要是針對銀行，約束銀行對外舉債，對內發放外匯貸款的能力，故對企業應該沒有直接影響。而且，逆周期調節是宏觀調控的需要，防範系統性風險。

民生銀行首席研究員溫彬認為，當前新冠疫情仍在全球蔓延，國際經濟環境有較多不穩定不確定因素。特別是美國的經濟走勢、貨幣政策和美元指數走勢，將對全球金融市場產生較大的外溢效應。一旦美元指數重新反轉升值，那麼將引起非美元貨幣貶值與跨境資本回流，為跨境企業帶來較大的匯率風險。因此，跨境企業要樹立匯率風險中性理念，利用好匯率風險管理工具，避免匯率劇烈波動給企業正常經營造成損失。

外匯 人民幣 中國人民銀行

延伸閱讀

人民幣漲太快？人行、外匯局聯手下調這個參數

永豐銀財資評比 奪九項大獎

下一波外匯改革 跨境融資更開放

人行前行長周小川：發展電子支付貨幣 要求同存異

相關新聞

人民幣漲太快？人行、外匯局聯手下調這個參數

人民幣漲太快？中國人民銀行、外匯局出手了！時隔9個月下調重要參數，釋放匯市降溫政策信號，官方並再次強調「風險中性」。

人行重磅出招！調降此一關鍵指標釋放什麼信號？

中國人民銀行、國家外匯管理局11日宣布將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25下調至1。分析師認為，這個措施主要是...

中汽協預估：陸明年汽車總銷量年增4%左右

根據中國汽車工業學會（中汽協）最新發布的《2021年中國汽車市場預測報告》顯示，2021年大陸汽車總銷量預計將達2,63...

曾揚言併購台積電 中國紫光集團無力償債瀕破產

曾揚言併購台積電的中國半導體廠紫光集團財務持續惡化，10日其境內外公司債同步違約，距離上次違約還不到1個月，除引起中國官...

京東斥資7億美元 正式進軍社區團購

京東集團11日晚間發布公告稱，將斥資7億美元投資湖南興盛優選電子商務有限公司（興盛優選），這也意味京東將進軍社區團購。

榮耀報喜 可望獲高通供貨

榮耀CEO趙明在一場員工溝通會上提出，榮耀的目標是成為大陸手機市場第一。趙明的自信其來有自，因為在晶片供應方面，一位接近...

全力搶市占 劍指小米

小米今年分食華為市占率後，擠進前三大手機品牌，如今榮耀脫離華為，接下來拿到高通晶片後，擁有各種型號的榮耀勢必火力全開，衝...

泡泡瑪特上市首日漲79%

頂著「盲盒第一股」光環的泡泡瑪特昨（11）日在港交所上市，開盤一度漲逾110%，券商分析認為，潮流玩具市場未來五年預計增...

于冬靠電影寫創業傳奇

在影視行業受到重創的今年，博納影業即將在A股上市，公司創辦人兼CEO于冬一入行就趕上電影業最慘澹的十年，但他靠著「只做電...

習布局2021經濟 防資本無序擴張

中共中央政治局昨舉行會議，部署明年（二○二一年）的經濟和反腐工作，也為即將舉行的「中央經濟工作會議」定調。在經濟方面，會...

羅曼董座 讓上海亮起來

在新三板掛牌買賣的羅曼股份將登陸上交所主板市場上市，背後推手是公司董事長孫凱君。她透過先併購再完善產業布局，除上海70%...

香港航空裁員250人 香港航空業今年裁員近6,000人

航空業難熬疫情寒冬，繼國泰航空、港龍航空後，香港航空昨（11）日宣布裁員250名機組人員，將依合約條款及勞工法為員工提供...

熱門新聞

黎智英被控勾結外國勢力 鐵鍊纏腰押往法院

父母挖出死亡12年女兒屍骨 以34萬元售出配「冥婚」

黎智英被捕打壓自由 華春瑩：別國總糾纏香港問題

她為考驗男友自導自演一齣「綁架」戲碼 最終下場超悽慘

大學女廁現「賣卵」廣告 以長相學歷定價、最高可拿30萬

社區現3層樓高「無頭巨佛」頭部可能毀於50年代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。