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中汽協預估：陸明年汽車總銷量年增4%左右

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中汽協預計，今年大陸汽車總銷量將達2,530萬輛，年減2%左右。新華社資料照片
中汽協預計，今年大陸汽車總銷量將達2,530萬輛，年減2%左右。新華社資料照片

根據中國汽車工業學會（中汽協）最新發布的《2021年中國汽車市場預測報告》顯示，2021年大陸汽車總銷量預計將達2,630萬輛，年增4%左右。

其中乘用車銷量2,170萬輛，年增7.5%左右，商用車銷量460萬輛，年減10%左右，新能源汽車銷量180萬輛，年增40%左右。

中汽協還對今年大陸汽車市場進行短期預測，全年汽車總銷量預計將達2,530萬輛，年減2%左右，其中乘用車銷量預計2,020萬輛，年減6%左右，商用車銷量510萬輛，年增18%左右，新能源汽車銷量130萬輛，年增8%左右。

中汽協副總工程師許海東表示，2021年大陸汽車市場將迎來發展機遇，包括宏觀經濟將持續穩定恢復、地方政府將繼續推出刺激汽車消費政策、新冠疫情防控繼續保持良好效果和企業將繼續保持促銷熱情等，但是還必須清醒地認識到，國際形勢錯綜複雜、海外疫情不穩定因素，也將對大陸汽車市場產生影響。

中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，今年是大陸汽車市場經歷的不平凡的一年，汽車銷量有望超過2,500萬輛，年減率可能收窄到2%以內，大大好於年初預期。這充分體現大陸汽車產業的強大恢復能力和經濟的強大韌性。

付炳鋒進一步指出，十四五期間，大陸汽車行業將經歷一輪轉型升級的爬坡過坎期。電動化、智慧化、網聯化成為汽車產業發展的新機遇。經過本輪升級的大陸汽車產業，將更加具備國際競爭能力，大陸汽車市場也將迎來更好的發展期。2021年大陸汽車市場將呈現緩慢增長態勢，未來五年汽車市場也將會穩定增長，2025年汽車銷量有望達3,000萬輛。

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