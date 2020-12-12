人民幣漲太快？人行、外匯局聯手下調這個參數

人民幣漲太快？中國人民銀行、外匯局出手了！時隔9個月下調重要參數，釋放匯市降溫政策信號，官方並再次強調「風險中性」。

證券時報網微信號報導，人行、國家外匯管理局11日發布公告稱，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機構市場化調節外匯資產負債結構，決定將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，從1.25下調至1。金融機構應樹立「風險中性」理念，更好地服務經濟社會發展。

這是自今年3月11日全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25後，時隔僅9個月再次調整。不過，值得注意的是，這次參數調降的對象只針對金融機構，企業並不在列。

跨境融資宏觀審慎調節參數的高低，直接影響企業和金融機構可以在境外融資的風險加權餘額上限的大小。這次將金融機構的參數調降，意味金融機構的跨境融資風險加權餘額上限下降。此舉在當前匯率雙向波動加大的情況下，有利於控制金融機構跨境融資風險。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，下調金融機構跨境融資的宏觀審慎調節參數，本身就是逆周期調節，同時也屬於疫情應對的臨時性政策退出。從6月以來到現在為止，人民幣匯率已經持續升值了六個多月，市場出現一些順周期的情況。透過宏觀審慎系數逆周期調節，實際上就是想釋放一個信號，促成市場預期分化，促進外匯收支平衡。

根據人行訂定的跨境融資風險加權餘額上限公式，決定企業或金融機構跨境融資餘額上限的核心要素，都包括跨境融資槓桿率、宏觀審慎調節參數。不同的是，企業跨境融資餘額上限還受淨資產規模約束，而銀行類金融機構和非銀行類金融機構則分別受一級資本和資本(實收資本或股本+資本公積)約束。

中國銀行研究院研究員王有鑫表示，在人民幣持續升值的背景下，企業外幣融資快速增加，表現在兩方面，一是境內金融機構外幣貸款快速增加，截至11月底，外幣貸款較年初增加1,090億美元，較5月底本輪人民幣升值階段開啟之初增加559億美元。

二是外債餘額同步增加，截至第2季，外債餘額較年初增加751億美元。年初為了應對疫情鼓勵企業從境外融資，曾將系數從1升至1.25，目前大陸疫情逐漸得到控制，經濟復甦加快，但同時宏觀槓桿率開始攀升，企業債務違約事件不時發生。在此背景下，為了避免風險的進一步擴大蔓延，規避境外風險對大陸的波動傳染，有必要加強對金融機構跨境融資的逆周期管理，因此，此時下調調節參數應屬合理。

不過，也有業界人士認為，此舉的信號意義更強。大部分企業和金融機構的跨境融資規模都較為充足，一個宏觀審慎調節參數的微調，對大部分企業和金融機構並無太大實質性影響，這次調整凸顯人行的政策意圖，有給匯率降溫的目的。

Wind數據顯示，本周在岸人民幣匯率累計下跌109點。近期離岸人民幣兌美元漲破6.50關口，續創2018年6月以來新高。