京東斥資7億美元 正式進軍社區團購

京東集團11日晚間發布公告稱，將斥資7億美元投資湖南興盛優選電子商務有限公司（興盛優選），這也意味京東將進軍社區團購。

第一財經報導，京東表示，透過投資興盛優選，雙方將在數據、技術、倉儲和短鏈物流等領域展開緊密合作。

京東集團首席戰略官廖建文表示，京東集團投資興盛優選主要基於雙方在商業價值觀層面的高度一致，共同目的就是用技術和供應鏈能力賦能線下門市，尤其是不發達地區的線下門市，幫助低線市場的門市主消除資訊不對稱、降低流通成本、提升經營效率，實現更好的選品和經營，透過他們來觸達和服務消費者，而不是替代他們。

近半年來，社區團購市場競爭火熱。滴滴在6月上線橙心優選，程維表示，對社區團購投入「不設上線」；美團也成立美團優選，並且表示將社區團購作為一級戰略，阿里、騰訊也紛紛進場投資。

廖建文表示，借助投資興盛優選和打造京喜品牌，京東將以供應鏈體系探入下沉市場。

隨著越來越多互聯網公司進軍社區團購市場，使得已經發展幾年的社區團購平台備受資本關注。本次京東7億美元的投資，是興盛優選今年以來第二次融資。根據天眼查，今年7月22，興盛優選完成8億美元的C+輪融資，本輪領投方為KKR，紅杉中國、騰訊、今日資本等。

另一家社區團購平台十薈團在今年更是完成4輪融資。今年1月、5月、7月和11月，十薈團共獲得4.457億美元融資。11月30日十薈團宣布完成1.96億美元C3輪融資，由阿里巴巴與Jeneration Capital時代資本聯合領投。