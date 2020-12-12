于冬靠電影寫創業傳奇

在影視行業受到重創的今年，博納影業即將在A股上市，公司創辦人兼CEO于冬一入行就趕上電影業最慘澹的十年，但他靠著「只做電影」的這份執念，公司核心業務布局始終沒有脫離過電影。

博納影業在11月初獲得證監會同意首次發行募股，將登陸深交所中小板。自成立以來，博納影業已發行影片超過250部，成為累計票房率先突破人民幣300億元（約新台幣1,320億元）的民營電影發行公司。

博納影業回A股之路殊為不易。2010年12月，博納影業登陸美國那斯達克交易所，成為第一家在美國上市的大陸影視企業。但當時中概股不受市場看好，博納影業遂在2016年4月退市。

于冬持有博納影業28%的股份，是公司的實際控制人。博納影業於2017年9月遞交A股IPO申請，歷經漫長的1,140天後，終於傳來好消息。

于冬出生於1971年，1994年畢業於北京電影學院管理系，分配至北京電影製片廠工作。靠著勤奮努力和極佳的人際溝通能力，他當時便已嶄露頭角，受到時任北影廠廠長韓三平的賞識和提拔，成為有史以來北影廠最年輕的科級幹部，當時他才26歲。在累積多年跑發行市場第一線經驗後，于冬於1999年創辦北京博納文化交流有限公司，當時他才29歲，拿出全部身家人民幣30萬元創業，發行的第一部電影是由黃建新導演，王志文、江珊主演的《說出你的秘密》。靠著多年做發行在各地積累的人脈關係，于冬賺了50萬元。

于冬的成名之戰是2001年發行的《我的兄弟姐妹》。這是一部成本只有人民幣200多萬元的小製作電影，運用媒體炒作，在影片上映時，約好全大陸20多個城市的媒體同步宣傳，結果這部電影形成一個社會話題，獲得2,000萬元的票房。

一戰成名後，香港與大陸合拍的大片《天脈傳奇》發行權被于冬拿下，他再次利用媒體宣傳，還破天荒地在大陸報紙上為電影投放廣告。最終電影在大陸獲得近人民幣3,000萬元的票房，一舉奠定于冬在發行領域的江湖地位。2007年，博納完成首輪融資，于冬做出一個重要抉擇，那就是去家族化，不斷引入人才。而上市也成為他下一個目標。當時團隊裡很多人認為這是天方夜譚。2009年，博納順利完成第二輪融資，總額達人民幣1億元。公司也隨後正式更名為博納影業集團。

靠著「只做電影」的執念，于冬一直認為，真正做強主業才是當今影視公司唯一出路，他希望經過資本市場的洗禮，大家能夠看清誰在裸泳，大浪淘沙、滄海橫流，方能盡顯英雄本色。