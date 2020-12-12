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羅曼董座 讓上海亮起來

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
羅曼董事長孫凱君（網路照片）
羅曼董事長孫凱君（網路照片）

在新三板掛牌買賣的羅曼股份將登陸上交所主板市場上市，背後推手是公司董事長孫凱君。她透過先併購再完善產業布局，除上海70%的景觀燈光都是羅曼的後台管理控制，業務還拓展到內蒙古、海南、浙江、山東等區域市場。

包括上海黃浦江沿岸、進口博覽會景觀燈光提升工程、五角場、上海展覽中心、上海保利大劇院、上海國際旅遊度假區等代表性建築或景點，都是羅曼股份所負責的項目。

投資界報導，被父親送去紐西蘭留學的孫凱君，起先讀藥理，後來又加讀理科和商科的雙學位，大四去麥肯錫實習，畢業後進入紐西蘭統計局。

2010年，孫凱君被父親叫回大陸繼承家業，先是被安排做總經理助理，每天上班，卻不知道自己能做什麼，「我要找一個自己馬上能上手的，大家又繞不開，躲不了你，既能接觸一線員工，又可以瞭解公司情況。」

孫凱君接手管理羅曼也不是那麼順利，她記得進羅曼後，第一次也是最後一次流淚，因為在財務問題上和當時負責人發生爭執，然後她被氣哭，但父親卻告誡孫凱君：「人前千萬不可以留一滴眼淚，轉過身去隨便怎麼哭都行。」

青年報報導，2013年3月，孫凱君升任董事總經理，她知道自己已經完成二代接班的第一個挑戰，而第二關就是發展問題，那是一年春節放假前夕，公司發年終獎金，財務把現金堆成山，然後一疊疊發給員工，但幾個工人因為發現年終獎金你多我少幾百元，在後院打起來了。孫凱君意識到，低技術要求的勞動密集型公司必須改變，利用科技重點抓住前端的設計和後端營運，減輕對勞動密集的施工端依賴。

2014年，羅曼股份掛牌新三板，成為大陸資本市場首家城市景觀照明系統公司。但孫凱君認為，傳統的狩獵型商業模式，想轉型需要種樹型專案，要有持續的收益，於是，2015年3月收購上海嘉廣景觀燈光設計有限公司100%股權，逐步進入照明控制領域，完善布局。

齊魯晚報報導，真正讓孫凱君下定決心切入城市管理，是2014年上海外灘的踩踏事件，發生踩踏事件的當天資訊傳遞很慢，當事件發生時，民眾還不斷的湧進現場，拖慢了後面的救援工作。由於當時員警透過監視器，看到事故現場滿滿都是人，並不能馬上估算出大概人數，事故發生時也都是使用人工喇叭，讓孫凱君暗自下定決心，一定要用科學的管理避免此類事件再發生。

於是羅曼股份發展出透過WiFi接收數據等計算人流密集度系統，並從路燈著手，做智慧城市的感知網。

孫凱君指出，智慧城市並不是新的一輪大建設，而是讓原有設施更好的服務人們，因此路燈上面可以裝置感測器，也可以載入東西，就可以較精準的計算人流、車流、一鍵報警等。

上海 紐西蘭 事故

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