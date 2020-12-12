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泡泡瑪特上市首日漲79%

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

頂著「盲盒第一股」光環的泡泡瑪特昨（11）日在港交所上市，開盤一度漲逾110%，券商分析認為，潮流玩具市場未來五年預計增速29.8%，處於高速增長，超過晶片行業未來增速。

泡泡瑪特股價昨收港幣69元，漲幅79.2%，市值達港幣953.3億元。值得注意是，12月10日晚間泡泡瑪特暗盤暴漲逾100%，最高達港幣79.6元，市場估泡泡瑪特市值有望上攻港幣千億元。

泡泡瑪特曾於2017年1月25日在新三板掛牌，但2014年至2016年連續三年虧損，於2019年4月2日摘牌。泡泡瑪特當時回應稱，退市是為了提升公司決策效率，降低成本，促進公司更好發展。今年6月1日，泡泡瑪特向港交所遞交招股書。

招股書顯示，2017年至2019年，泡泡瑪特的營收從人民幣1.58億元增長至16.8億元，最近兩年營收增幅分別高達225%、227%。此外，淨利分別為156萬元、9,952萬元、4.5億元，三年淨利增幅高達289倍。

泡泡瑪特12月10日公告，將香港IPO發行價定為每股港幣38.5元，將籌資港幣50.3億元。

泡泡瑪特創辦人、CEO王寧昨在敲鐘儀式上表示，我們開創了一個品類、一個行業，打造了一個關於潮流玩具的生態體系，讓一代年輕人了解到什麼是潮玩，並在這個時代留下關於潮流玩具的文化印跡。

浙商證券表示，大陸潮玩文化興起，市場空間廣闊。泡泡瑪特是行業內潮流玩具全產業鏈一體化平台的翹楚，產業鏈深度覆蓋包括上游的IP培育、中游的IP營運、下游的IP變現。

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