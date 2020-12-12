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全力搶市占 劍指小米

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

小米今年分食華為市占率後，擠進前三大手機品牌，如今榮耀脫離華為，接下來拿到高通晶片後，擁有各種型號的榮耀勢必火力全開，衝擊最大的將是小米。

大陸科技新媒體百略網報導，如果拿到高通晶片，榮耀手機業務與供應商將重獲新生，榮耀獨立可最大限度地保有此品牌，且有助於大陸電子業自主可控發展，之後對於榮耀進軍高階機型也有好處。

榮耀獨立後可能對小米產生更大威脅，小米市占的提升很可能低於市場預期。

小米作為高通的深度合作夥伴，往往會首先搭載高通的旗艦晶片，根據TrendForce機構統計，到2019年底，榮耀手機境內銷量達4,400萬支，超過小米境內4,000萬支的成績，兩家在境內的出貨量相差並不大。

榮耀相對小米而言，有先天高階優勢，即機型涉及面向大於小米，從人民幣1,000元機到高階旗艦機，榮耀都有涉及。反觀小米，衝刺高階機似乎並不順利，當榮耀採用高通晶片後，品牌優勢更會嶄露無遺，之後小米能否拿到首發高通旗艦晶片都會成疑問。

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