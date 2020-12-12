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榮耀報喜 可望獲高通供貨

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

榮耀CEO趙明在一場員工溝通會上提出，榮耀的目標是成為大陸手機市場第一。趙明的自信其來有自，因為在晶片供應方面，一位接近高通的消息人士透露，高通與榮耀的談判進展非常樂觀，雙方已接近達成供應合作。

榮耀計畫於2021年1月發布V40系列手機，V40將採用之前庫存的聯發科晶片，這也是時隔大半年後，榮耀再次發布手機新品，這也將是獨立後的榮耀面臨的第一場大考驗。

騰訊深網報導，榮耀內部人士表示，榮耀獨立一周後，趙明在北京、西安和深圳做了三場員工溝通會，趙明沒有談及具體的戰略和打法，但提到除了手機之外，其他產品也會繼續做。

月初高通公司總裁安蒙在驍龍技術峰會上被問及高通與新榮耀合作時表示，作為市場新的參與者角度，高通感到高興，期待未來與榮耀的合作。

新榮耀獨立後動作很多，在11月17日華為官網聲明出售剝離榮耀後，短短半個月時間裡面，已經在多地註冊成立公司。

從天眼查的數據顯示，榮耀已經分別在深圳、北京、西安、南京四地建立了公司，當中榮耀終端有限公司是在2020年4月成立，其餘北京、西安、南京分公司均是在11月成立。

新獨立的榮耀目前暫未對外談及具體的戰略和打法，榮耀內部人士表示，隨著大陸第一的目標制定完成，榮耀高層圍繞新公司的品牌定位、產品線和通路已經形成共識，總體上是「致力高端，強化線下」。

在原本華為的消費者業務體系中，榮耀一直被定位為中低階手機品牌，儘管近年來，榮耀V系列和數位系列在配置和設計的方面進步明顯，但是售價卻一直需要避開華為P系列和Mate系列旗艦，且與華為定位為精品手機的nava系列也存在競爭關係，在這種情況下，榮耀做高階機始終存在無法逾越的門檻。

獨立為榮耀衝擊高階機鬆了綁，內部也已經在重新設計對外的溝通方式，榮耀內部人士指出，榮耀一開始對外說是互聯網品牌，後來說是華為旗下面向年輕人的品牌，現在要做高階，高階用戶不是年輕群體，需要重新設計對外溝通方式。

品牌 北京

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