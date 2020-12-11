A股今年IPO、再融資規模近人民幣1.5兆元

根據統計，今年357家公司IPO募資規模達人民幣4392.4億元，再融資規模達1兆元，二者合計達1.5兆元（約新台幣6.6兆元），年增9.4`%；其中又以科創板、創業板IPO募資占比超過六成。

證券日報報導，市場人士認為，今年以來，新興產業企業加速登陸資本市場。未來隨著註冊制在全市場推廣，上市審核效率全線提升，IPO融資規模也將進一步增大；再融資方面，不同質地公司的融資難易程度也將分化。

隨著科創板、創業板註冊制的實施，今年以來，A股IPO融資規模大幅增長，根據同花順iFinD數據統計，截至12月10日，年內A股IPO公司數量達357家，IPO募資規模達人民幣4,392.4億元，年增81.5%。

從上市類股來看，科創板和創業板年內IPO公司數量和募資金額較高，合計IPO募資人民幣2,893.1億元，在A股中占比65.8%，具體來看，年內科創板和創業板分別有131家和98家公司上市，IPO募資分別為人民幣2,058.3億元和人民幣834.8億元，在A股中占比分別為46.8%和19%。

開源證券研報顯示，註冊制下，科創板公司從受理到上市平均用時228天，創業板用時僅78天，低於同期核准制下主板和中小板的579天和550天；IPO審核效率的提高，帶動融資規模的擴充。

從行業來看，年內IPO中，電子和醫藥生物行業募資規模較高，分別為人民幣941.9億元和人民幣523.4億元，占比分別為21.4%和11.9%，均超10%。

萬博新經濟研究院高級研究員李明昊指出，隨著科創板的推出和創業板註冊制的改革，越來越多的新興企業透過直接融資方式，獲得快速發展的動力。

今年內A股IPO公司中，以電子、生物醫藥、高階製造和新材料為代表的新興產業企業占了很大比重，這些產業普遍具有業態新、技術含量高、需求空間大等三大特點，符合當前傳統產業轉型升級、新興產業迅速發展的大趨勢。