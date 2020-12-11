中共政治局會議：明年做好經濟工作意義重大

中共中央政治局11日召開會議，由中共總書記習近平主持，會議稱，大陸是今年全球唯一實現正增長的主要經濟體，科技創新取得重大進展。明年是大陸現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。

新華網報導，會議研究2021年經濟工作，並聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2021年黨風廉政建設和反腐敗工作。明年1月22日至24日召開19屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

會議認為，今年是大陸歷史上很不平凡的一年。面對嚴峻挑戰和重大困難，保持戰略定力，準確判斷形勢，精心謀劃部署，果斷採取行動，付出艱苦努力，交出了一份世界矚目的答卷。

大陸成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，三大攻堅戰取得決定性成果，科技創新取得重大進展，改革開放實現新突破，民生得到有力保障，大陸全國各族人民向心力、凝聚力進一步增強。

會議指出，今年是「十三五」收官之年。經過五年奮鬥，大陸經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平躍上新的大台階，新時代脫貧攻堅目標任務如期完成，全面建成小康社會勝利在望。

會議強調，大陸經濟運行逐步恢復常態，但新冠肺炎疫情和外部環境仍存在諸多不確定性，要強化機遇意識、風險意識，科學部署，狠抓落實，牢牢把握經濟工作主動權。

會議指出，「明年是大陸現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好經濟工作意義重大。」做好明年經濟工作，全面貫徹黨的19大和19屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，堅持新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力。

此外，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局。