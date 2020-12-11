11月車市銷量連七月增逾10% 新能源飆單月新高

大陸車市回暖增速，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）11日發布統計，11月，汽車產銷分別完成284.7萬輛和277.0萬輛，分別年增9.6%和12.6%。汽車產銷已連續八個月成長，其中，銷量連續七個月增速保持在10%以上。

澎湃新聞報導，中汽協表示，11月擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力，全行業生產穩中有升，需求回暖，就業繼續改善，物價總體平穩，市場預期偏好。汽車產銷保持增長，呈現穩中有進的態勢。

今年前11月，汽車產銷分別完成2237.2萬輛和2247.0萬輛，相比前十月，下降3%和2.9%，收窄1.6和1.8個百分點。

中汽協表示，從市場情況來看，與同期相比，當月汽車銷量繼續呈現兩位數增長，累計銷量降幅已收窄至3%以內。其中，當月乘用車繼續保持增長，對汽車市場的增長貢獻進一步加大，乘用車中SUV、交叉型乘用車繼續快速增長。

商用車在貨車的拉動下，呈現快速增長，銷量第八次刷新當月的歷史記錄，其中重型、輕型 貨車銷量也均創下當月的歷史新高。

新能源汽車市場表現突出，11月銷量大幅增長，今年第五次刷新當月歷史記錄，累計銷量增速由負轉正。出口市場延續9月以來的恢復態勢，11月出口創歷史新高。

11月，新能源汽車產銷分別達19.8萬輛和20萬輛，月增17.5%和24.1%，年增75.1%和104.9%，其單月產銷第五次刷新當月歷史記錄。

1至11月，新能源汽車產銷111.9萬輛和110.9萬輛，產量年降0.1%，降幅比1至10月收窄9.1個百分點，銷量年增3.9%，增速較1至10月已實現由負轉正。

11月，汽車企業出口12.2萬輛，月增11.6%，年增46.7%，結合歷史 數據比較，11月出口創歷史新高。1至11月，汽車企業出口85.0萬輛，年降7.3%，降幅較1至10月收窄5.4個百分點。