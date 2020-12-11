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美國國務院制裁大陸一名基層警察
美國國務院最近宣布制裁大陸官員，當中包括一名基層警察，他是因為打擊法輪功而被制裁。大陸媒體稱，這項制裁讓人懷疑是迄今都不願意承認敗選的川普當局，是在濫用美國的公權力迫害他人，這屆美國政府可真算得上是「人類之癌」。
美國國務院於本月十日宣布一批制裁國外官方人員的名單，其中包括一名來自中國大陸廈門市的基層警察黃元雄。
而這位警察被美國政府制裁的事情之所以特別好笑，主要有以下兩個原因：首先，美國國務院的制裁名單中將黃元雄的頭銜說得很「大」，按照英文語序直譯的話是「黃元雄警長，廈門公安局梧村警察局」，但實際上他只是梧村派出所一位很普通的基層警員。
雖然身分普通，但他對待工作卻是認真負責的。公開資料顯示，他曾在二年前獲得過福建省全省（首屆）「十大法治新聞人物」，表彰他在服務社區方面非常用心。
陸媒稱，美國國務院是以侵犯邪教法輪功分子的「宗教自由」制裁黃元雄，這就更可笑了。這個當年被美國政府敞開雙臂接到美國去的「邪教組織」，如今因為不斷干涉美國大選，為敗選的美國現任總統川普傳播政治陰謀論，甚至還在新冠疫情上散布大量謠言，引起美國主流社會的反感。多家美國主流媒體在過去這一兩年更是不斷刊文，揭露這個組織。
所以，如今黃元雄被美國國務院因為「打擊邪教」制裁，就讓人不得不懷疑是不是迄今都不願意承認敗選的川普當局，在濫用美國的公權力迫害他人，以進一步收買這個邪教組織。若果真如此，那這屆美國政府可真算得上是「人類之癌」了。
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