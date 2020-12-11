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繼國泰航空 香港航空再裁員250人

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港航空11日宣布裁員250人，全屬機組人員。路透
香港航空11日宣布裁員250人，全屬機組人員。路透

國泰航空大裁員後，香港航空11日宣布裁員250人，全屬機組人員。香港航空今年初也曾裁員，其後港航申請保就業計畫，並宣布推出三輪無薪假安排。

信報財經報導，香港航空表示，疫情對航空業帶來持續衝擊，為應對旅遊限制和往後航空業的需求下降，不得不在過去一年對業務進行重大調整，持續調整不但大大影響公司收入，在可預見的將來削減公司對機組人員及員工的需求，因而作出裁員艱難決定。

香港航空稱，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

香港航空於今年2月裁員400人，9月曾推出計畫鼓勵員工暫轉為兼職，參與員工將分為兩組，分別於今年11月及12月、明年1月及2月工作，基本工資和固定津貼將減少三成，期間可找其他兼職，但須向公司申報，受影響人數約1200人。

據悉，公司將發放12月的薪水、一個月的代通知金；而應計但未用的年假，將在上次受僱日期的7天內結清。

香港航空之前宣布，恢復來往東京航班，逢每個周五出發，並已加強台北航線至每周兩班。

香港 疫情 國泰航空

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