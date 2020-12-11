快訊

高雄柴山登山客誤中流彈？附近正好有軍方在打靶

川普祭品：摩洛哥建交以色列 犧牲西撒哈拉獨立國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼國泰之後 香港航空今宣布裁減250名空服員

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港航宣布裁減250名空服員。路透
香港航宣布裁減250名空服員。路透

香港航空業的寒冬漫無盡頭。繼國泰航空早前宣布大幅裁減5,300名香港本地員工後，香港航空（Hong Kong Airlines）今天也宣布，將裁減250名機艙服務員。

據香港經濟日報報導，香港航空今年初就曾裁員，之後申請港府的保就業計劃，並宣布推出三輪無薪假安排。香港航空發言人曾稱：「致力保障大部分員工工作將維持不變。」

香港航空表示，過去一年因應旅遊限制，無奈地將運作規模作出了重大調整。持續的調整不僅大大影響了集團的收入，而且預計在可見的將來對機艙服務員人手的需求亦會減少，因而作出艱難的裁員決定。

香港航空強調，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

香港航空母公司為大陸海航集團，成立於2006年，以香港為基地，飛航包括台北在內的亞洲20多個主要航點。 

香港 國泰航空

延伸閱讀

英大臣見羅冠聰 港批挑釁

創五個第一！國泰台灣5G+申購大爆棚 規模衝百億元

香港Youtube年度排行 周庭奪新晉頻道首位

國泰台灣5G+ ETF首日掛牌 爆出16.6萬張巨量

相關新聞

繼國泰之後 香港航空今宣布裁減250名空服員

香港航空業的寒冬漫無盡頭。繼國泰航空早前宣布大幅裁減5,300名香港本地員工後，香港航空（Hong Kong Airli...

大陸消費電子產品需求爆增 全因蘋果公司一個決定

據中央電視台報導，大陸消費電子產品近期需求暴增，除與歐美因疫情「宅經濟」持續升溫有關外，蘋果公司以環保為由，新發售的iP...

王毅：有力挫敗外部勢力藉台、港、疆、藏干涉內政

大陸外交部長王毅今日強調，大陸堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，今年以來有力挫敗外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中...

電博會開幕 280家兩岸企業參與

「第十九屆中國蘇州電子信息博覽會（簡稱「電博會」）」10日在蘇州開幕，吸引來自電子智能製造、5G通信技術等領域的280家...

生活質量提高 催生很多職業

今年10月，美團研究院聯合智聯招聘發布「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」稱，僅美團平台上因新業態而孕育的新...

大陸5G手機滲透率 持續提升

中國信息通信研究院10日發布的數據顯示，中國大陸市場11月5G手機出貨量2013.6萬部，占了同期手機出貨量的68.1%...

陸推優化汽車限購

大陸商務部發言人高峰10日在例行記者會上表示，將鼓勵相關地區優化汽車限購措施，展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。

深圳灣口岸 啟用貨檢24小時通關

深圳灣口岸貨檢24小時通關10日起啟用。深圳灣邊檢站相關負責人表示，截至10日下午2點，深圳灣邊檢站共查驗出入境貨車20...

穆迪報告：陸地方財政將更仰賴中央

國際信評機構穆迪近日發表報告指出，中國大陸經濟從疫情中復甦的過程屬於漸進式，且大陸各省復甦力度不一，經濟前景面臨的風險仍...

總投資逾600億 晉江打造「芯」活力

福建省（晉江）集成電路產業園區建設籌備工作組10日透露，今年前11個月，該園區已先後促成牧月科技、米格實驗室、廣塑導光膜...

陸太陽能勝風電 躍第3大電源

大陸國家能源局新能源司副司長任育之表示，初步統計，今年中國大陸太陽能新增裝機達3,500萬千瓦，將是連續第8年位居全球之...

舉債投資 引發財務危機

紫光集團爆出公司債違約後，外界拿來跟去年底爆雷的北大方正來相比，紫光有清華的光環，方正有北大，但兩者有相同的問題就是靠舉...

熱門新聞

大陸宣布 取消美國持外交護照人員港澳免簽待遇

華春瑩：為了國家利益尊嚴 做戰狼又何妨？

美稱逾60國家棄用大陸5G 華春瑩反嗆：列表來看看

德媒報導批評大陸「戰狼外交」 卻把漢字寫錯

太陽能已成大陸第三大電力來源 超越風電、核電

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。