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繼國泰之後 香港航空今宣布裁減250名空服員
香港航空業的寒冬漫無盡頭。繼國泰航空早前宣布大幅裁減5,300名香港本地員工後，香港航空（Hong Kong Airlines）今天也宣布，將裁減250名機艙服務員。
據香港經濟日報報導，香港航空今年初就曾裁員，之後申請港府的保就業計劃，並宣布推出三輪無薪假安排。香港航空發言人曾稱：「致力保障大部分員工工作將維持不變。」
香港航空表示，過去一年因應旅遊限制，無奈地將運作規模作出了重大調整。持續的調整不僅大大影響了集團的收入，而且預計在可見的將來對機艙服務員人手的需求亦會減少，因而作出艱難的裁員決定。
香港航空強調，會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。
香港航空母公司為大陸海航集團，成立於2006年，以香港為基地，飛航包括台北在內的亞洲20多個主要航點。
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