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王毅：有力挫敗外部勢力藉台、港、疆、藏干涉內政

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。路透
大陸國務委員兼外交部長王毅。路透

大陸外交部王毅今日強調，大陸堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，今年以來有力挫敗外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政，維護國家主權獨立與領土完整。

據大陸外交部網站消息，王毅11日稱，大陸堅持奉行獨立自主的和平外交方針，堅定捍衛中國人民選擇的道路和制度，維護國家的主權安全發展利益。

王毅強調，陸方旗幟鮮明反對把疫情政治化、病毒標籤化，不讓任何「政治病毒」橫行於世界。堅定回擊對中國制度和道路的造謠抹黑，捍衛黨和國家的政權安全和制度安全。

他強調，大陸有力挫敗外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政，維護國家的主權獨立和領土完整。義正辭嚴駁斥各種虛假資訊，戳穿各種甩鍋推責，展示和留下客觀真實的歷史敘事。堅決反制濫用國家安全借機大搞所謂單邊制裁和長臂管轄，維護國家和民族的尊嚴以及企業和公民的正當權益。

王毅還說，2020是人類歷史進程中具有分水嶺意義的一年，也是國家發展進程中具有里程碑意義的一年。

王毅今日參加「2020年國際形勢與中國外交」，該研討會是由中國國際問題研究院與中國國際問題研究基金會聯合舉辦。他在致詞中回顧與展望大陸的外交政策。

王毅 外交部 疫情

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