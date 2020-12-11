大陸消費電子產品需求爆增 全因蘋果公司一個決定

據中央電視台報導，大陸消費電子產品近期需求暴增，除與歐美因疫情「宅經濟」持續升溫有關外，蘋果公司以環保為由，新發售的iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器更是關鍵因素。

主要生產耳機、數據線、充電器等手機周邊產品的深圳睿禾科技的倉庫工作人員黃世平表示，今年3到7月他們平均每天出貨量約60件，但央視採訪當天，他們的出貨量估計就可達到700件左右。

深圳睿禾科技稱，這是由於蘋果新系列手機取消了原本標配的耳機、充電器，使得來自中國的手機配件被海外消費者大量搶購。該公司第3季銷售額就比第2季成長了5倍，現在工廠基本已滿載生產，貨車天天在工廠門口等著，產品一生產出來就立刻被運走。

此外，受海外疫情影響，「宅經濟」需求繼續升溫。歐美民眾為滿足日常宅家的娛樂需求，也大量搶購投影機、平板電腦、遊戲機、滑鼠等消費電子產品，甚至連「掏耳神器」－智能採耳儀這種原本相對比較小眾的電子產品，今年也開始在海外熱銷起來。

黑蜂智造（深圳）科技有限公司總經理呂金壁指出，去年5、6月，他們每個月線上銷售只有10多萬個。今年5、6月開始，每個月可以賣到40萬到50萬個。

阿里巴巴國際站的數據也顯示，9月起，消費電子類產品流量開始上漲，交易總額年比成長237%。到了11月熱度依然不減，銷售額年比仍增長144.99%。其中，又以耳機和充電器等手機配件出口占比最高，超過30%。

此外，智能穿戴、遊戲機、電腦設備11月成交額年比增長率分別達到287%、211%和166%。

阿里巴巴國際站消費電子行業運營負責人李毅強表示，今年的疫情也深刻改變了外貿行業的模式，許多以前依靠海外參展或自行到海外找買家的傳統線下出口商，今年多轉到線上來做外貿生意。

消費電子產品熱銷還反映在大陸相關上市公司的業績上。今年第3季，大陸電子行業上市公司凈利潤達到人民幣420億元，年比增長幅度達到35.34%。隨著消費電子旺季到來，估計12月可望驅動消費電子行業龍頭個股業績持續加速。

但面對突然暴漲的訂單，不少電子生產企業也面臨原材料漲價、缺貨、人手不足等一系列挑戰。主從事電源類產品生產的深圳市富源電電源有限公司董事長汪兆光就表示，目前整個材料都供不應求，特別是銅、鋁、塑膠，還有一些晶片，現在甚至得以現金採購。