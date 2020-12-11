快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸消費電子產品需求爆增 全因蘋果公司一個決定

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
蘋果iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器，帶動大陸相關產品近期熱消。路透
蘋果iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器，帶動大陸相關產品近期熱消。路透

據中央電視台報導，大陸消費電子產品近期需求暴增，除與歐美因疫情「宅經濟」持續升溫有關外，蘋果公司以環保為由，新發售的iPhone 12系列手機不再附贈有線耳機與充電器更是關鍵因素。

主要生產耳機、數據線、充電器等手機周邊產品的深圳睿禾科技的倉庫工作人員黃世平表示，今年3到7月他們平均每天出貨量約60件，但央視採訪當天，他們的出貨量估計就可達到700件左右。

深圳睿禾科技稱，這是由於蘋果新系列手機取消了原本標配的耳機、充電器，使得來自中國的手機配件被海外消費者大量搶購。該公司第3季銷售額就比第2季成長了5倍，現在工廠基本已滿載生產，貨車天天在工廠門口等著，產品一生產出來就立刻被運走。

此外，受海外疫情影響，「宅經濟」需求繼續升溫。歐美民眾為滿足日常宅家的娛樂需求，也大量搶購投影機、平板電腦、遊戲機、滑鼠等消費電子產品，甚至連「掏耳神器」－智能採耳儀這種原本相對比較小眾的電子產品，今年也開始在海外熱銷起來。

黑蜂智造（深圳）科技有限公司總經理呂金壁指出，去年5、6月，他們每個月線上銷售只有10多萬個。今年5、6月開始，每個月可以賣到40萬到50萬個。

阿里巴巴國際站的數據也顯示，9月起，消費電子類產品流量開始上漲，交易總額年比成長237%。到了11月熱度依然不減，銷售額年比仍增長144.99%。其中，又以耳機和充電器等手機配件出口占比最高，超過30%。

此外，智能穿戴、遊戲機、電腦設備11月成交額年比增長率分別達到287%、211%和166%。

阿里巴巴國際站消費電子行業運營負責人李毅強表示，今年的疫情也深刻改變了外貿行業的模式，許多以前依靠海外參展或自行到海外找買家的傳統線下出口商，今年多轉到線上來做外貿生意。

消費電子產品熱銷還反映在大陸相關上市公司的業績上。今年第3季，大陸電子行業上市公司凈利潤達到人民幣420億元，年比增長幅度達到35.34%。隨著消費電子旺季到來，估計12月可望驅動消費電子行業龍頭個股業績持續加速。

但面對突然暴漲的訂單，不少電子生產企業也面臨原材料漲價、缺貨、人手不足等一系列挑戰。主從事電源類產品生產的深圳市富源電電源有限公司董事長汪兆光就表示，目前整個材料都供不應求，特別是銅、鋁、塑膠，還有一些晶片，現在甚至得以現金採購。

深圳 疫情 上市公司

延伸閱讀

配合大陸反制 港府：取消美國外交人員免簽待遇

英內政大臣見前港眾志主席羅冠聰 大陸：強烈不滿

上市櫃大陸投資獲利衝高 寫近十年來紀錄

陸太陽能勝風電 躍第3大電源

相關新聞

紫光再爆348億元債券違約

紫光集團一天內爆出兩筆債券違約，昨（10）日到期的人民幣50億元（約新台幣220億元）公司債及境外4.5億美元（約新台幣...

陸太陽能勝風電 躍第3大電源

大陸國家能源局新能源司副司長任育之表示，初步統計，今年中國大陸太陽能新增裝機達3,500萬千瓦，將是連續第8年位居全球之...

大陸消費電子產品需求爆增 全因蘋果公司一個決定

據中央電視台報導，大陸消費電子產品近期需求暴增，除與歐美因疫情「宅經濟」持續升溫有關外，蘋果公司以環保為由，新發售的iP...

電博會開幕 280家兩岸企業參與

「第十九屆中國蘇州電子信息博覽會（簡稱「電博會」）」10日在蘇州開幕，吸引來自電子智能製造、5G通信技術等領域的280家...

生活質量提高 催生很多職業

今年10月，美團研究院聯合智聯招聘發布「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」稱，僅美團平台上因新業態而孕育的新...

大陸5G手機滲透率 持續提升

中國信息通信研究院10日發布的數據顯示，中國大陸市場11月5G手機出貨量2013.6萬部，占了同期手機出貨量的68.1%...

陸推優化汽車限購

大陸商務部發言人高峰10日在例行記者會上表示，將鼓勵相關地區優化汽車限購措施，展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。

深圳灣口岸 啟用貨檢24小時通關

深圳灣口岸貨檢24小時通關10日起啟用。深圳灣邊檢站相關負責人表示，截至10日下午2點，深圳灣邊檢站共查驗出入境貨車20...

穆迪報告：陸地方財政將更仰賴中央

國際信評機構穆迪近日發表報告指出，中國大陸經濟從疫情中復甦的過程屬於漸進式，且大陸各省復甦力度不一，經濟前景面臨的風險仍...

總投資逾600億 晉江打造「芯」活力

福建省（晉江）集成電路產業園區建設籌備工作組10日透露，今年前11個月，該園區已先後促成牧月科技、米格實驗室、廣塑導光膜...

舉債投資 引發財務危機

紫光集團爆出公司債違約後，外界拿來跟去年底爆雷的北大方正來相比，紫光有清華的光環，方正有北大，但兩者有相同的問題就是靠舉...

蘇寧董座股權 押給淘寶

大陸3C賣場蘇寧控股集團創辦人、董事長，也是蘇寧電器和上市公司蘇寧易購的大股東張近東及張康陽父子，已將兩人持有的蘇寧控股...

熱門新聞

大陸宣布 取消美國持外交護照人員港澳免簽待遇

華春瑩：為了國家利益尊嚴 做戰狼又何妨？

美稱逾60國家棄用大陸5G 華春瑩反嗆：列表來看看

德媒報導批評大陸「戰狼外交」 卻把漢字寫錯

太陽能已成大陸第三大電力來源 超越風電、核電

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。