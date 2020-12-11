大陸5G手機滲透率 持續提升

中國信息通信研究院10日發布的數據顯示，中國大陸市場11月5G手機出貨量2013.6萬部，占了同期手機出貨量的68.1%。

中新社報導，數據還顯示，11月上市5G新機型16款，占同期手機上市新機型數量的53.3%。

1至11月，中國大陸市場5G手機累計出貨量1.44億部、上市新機型累計199款，占比分別為51.4%和47.7%。

5G手機的滲透率在持續提升。今年1月手機出貨量中，5G手機占比僅為26.3%。到6月，5G手機出貨量占比超過60%，此後一直保持在60%以上。

整體而言，手機市場仍在收縮。2020年11月，中國大陸手機市場總體出貨量2958.4萬部，同比下降15.1%；1至11月，中國大陸手機市場總體出貨量累計2.81億部，同比下降21.5%。

大陸國產手機品牌出貨量下降更多。2020年11月，大陸手機出貨量2268.0萬部，同比下降27.7%，占同期手機出貨量的76.7%。1至11月大陸國產品牌手機出貨量累計2.49億部，同比下降23.6%，占同期手機出貨量的88.5%。