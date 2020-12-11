總投資逾600億 晉江打造「芯」活力

福建省（晉江）集成電路產業園區建設籌備工作組10日透露，今年前11個月，該園區已先後促成牧月科技、米格實驗室、廣塑導光膜、康芯科技電子雷管模組等8個項目落地，總投資約24.5億元（人民幣，下同），還有11個項目正在重點對接洽談。

中新社報導，今年以來，福建搶抓「新基建」風口，持續加大招商引資力度，集聚半導體上下游配套企業，加快培育發展集成電路全產業鏈生態圈，為晉江打造國際化創新型品質城市注入發展「芯」活力。

截至目前，福建省（晉江）集成電路產業園區已擁有30多家集成電路企業，涵蓋IC設計、晶圓製造、封裝測試、裝備材料、終端應用等多個方面，落地項目總投資超過600億元，全產業鏈生態圈正在逐步呈現。

作為中國大陸最早開啟無人駕駛技術研究的創新企業之一，牧月科技今年5月簽約落地晉江。該公司負責人表示，選擇將總部搬到晉江，看中的就是晉江集成電路產業的發展前景。

自2016年以來，晉江集成電路產業的發展已產生溢出效應，推動本地優勢產業轉型升級。不久前，福建省（晉江）集成電路產業園區組織相關企業前往恒安、柒牌等當地知名民營企業考察交流，探尋合作契合點，促進雙向合作。

以鞋服紡織供應商起家的信泰集團，在該園區牽線下，已經與深圳智能雲穿戴技術研究院合作成立「福建萬物智聯穿戴技術研究院」，依託深耕鞋服行業的基礎，完成智能穿戴設備的轉型。