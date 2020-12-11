穆迪報告：陸地方財政將更仰賴中央

國際信評機構穆迪近日發表報告指出，中國大陸經濟從疫情中復甦的過程屬於漸進式，且大陸各省復甦力度不一，經濟前景面臨的風險仍處於下行，因此對明年大陸地方政府持負面展望，稅基縮小及對土地出讓的較高依賴將繼續挑戰大陸地方政府的財政債務狀況。

路透報導，穆迪9日發布「中國地方政府-2021年展望」，稱地方政府將更加依賴直接借款和大陸中央政府轉移支付。

而地方政府負面展望的驅動因素還包括，資金缺口（即地方政府支出需求和收入來源之間的差異）依然較大且不斷擴大，並將加大地方政府持續依靠地方國企（尤其是城市建設投資公司）舉債支持公共基建項目投資的壓力，進而產生較高的或者有負債風險。

此外，大陸國企和金融業壓力將不斷上升，這將檢驗地方政府調動各部門資源的能力。

穆迪預測，大陸經濟增速今年大幅放緩至2%，2021年將回升7%，但地方政府一般公共預算收入增長將繼續下降。穆迪指出，在疫情爆發前，地方政府的一般公共預算收入增速就已有所下降。若持續減稅降費以應對疫情衝擊，地方政府一般公共預算收入的回升將滯後於GDP的反彈。2021年，大陸各省分恐怕無法繼續像今年一樣，以特別國債的形式和其他中央政府財政來源獲得較高的轉移支付。

穆迪預計，今年，大陸地方政府的預算債務負擔將達到財政收入的97%左右，而去年該比率為83%。

穆迪認為，實施最嚴格管控措施的省分，以及出口和民營企業部門敞口（指受金融風險影響的程度）較高的省分，其今年經濟增速可能會出現較大幅度的下滑。而部分省分在中國大陸地方政府中規模較大、經濟多元化程度更高、因此抗壓能力較高，復甦節奏可能更快。

穆迪報告指出，尤其大陸西部和東北省分，由於其財政和債務狀況較弱，在恢復經濟持續增長方面面臨更大挑戰。