生活質量提高 催生很多職業

今年10月，美團研究院聯合智聯招聘發布「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」稱，僅美團平台上因新業態而孕育的新職業就超70種，包括密室設計師、網約配送員、社區團購團長、觀影顧問、奶茶試喝員、卡路里規劃師等。

中新社報導，隨著收入增加和生活質量提高，大陸消費者愈來愈追求品質化服務和個性化體驗，付費自習室、萌寵互動體驗館、漢服體驗館、團購、閃購、生鮮零售等，大量生活服務業新業態應運而生並快速發展，催生很多新職業。

今年28歲的劉宏偉是長沙GBOX密室逃脫的密室遊戲設計師兼合夥人，他開發的多款主題密室斬獲行業大獎，版權被多個城市的密室採購複製。

喜歡養寵物的周林浩大學畢業後，在廣州一家寵物主題咖啡館做職業養貓人。除了要照顧店裡的8隻貓，他還從網絡平台接受寵物主人委託，提供上門服務。

湖南省人力資源和社會保障廳人力資源服務中心特聘職業導師蘇志勇，曾在多家世界500強央企擔任人力資源總監，現在是一名新高考志願規劃師，他會根據學生興趣、分數、目標學校和自身家庭情況進行分析，給出報考方案。

許多新型數位化工作也開始誕生。不久前，20名餓了麼的杭州「藍騎士」通過阿里本地生活大學的培訓與考試，獲「網約配送員」職業技能等級認定初級證書，成為大陸首批擁有職業技能等級證書的外賣騎手。

阿里本地生活大學認證中心負責人楊寧寧受訪表示，大陸數位經濟快速發展，孕育產生很多新興職業。「我們將推進網約配送員、互聯網營銷師等新職業技能標準的制定，推動專業人才培養。」楊寧寧說，阿里巴巴還孵化了人工智能訓練師，整個生態內已達約20萬人。