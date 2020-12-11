電博會開幕 280家兩岸企業參與

「第十九屆中國蘇州電子信息博覽會（簡稱「電博會」）」10日在蘇州開幕，吸引來自電子智能製造、5G通信技術等領域的280家兩岸企業參與。

中新社報導，此次電博會以「5G賦能、智創未來」為主題，為期3天，展覽面積達1.8萬平方公尺，包括電子智能製造、新一代信息技術應用、基礎創新等展區，全面展示5G、大數據、區塊鏈、車聯網等領域的最新產品和成果。

本屆電博會民企、台企總參展面積占比分別為59%、38%。台資企業對本屆電博會表現出濃厚參展意願，總參展面積同比翻番，其中志聖工業、均豪精密、漢鍾精機等知名台資企業攜最新產品亮相展會。

台灣氣立可CHELIC公司已是電博會上的常客。公司昆山辦事處業務科長王雄表示，自動化零組件是其公司的主營業務之一。當前大陸企業以及在大陸的台灣企業都有著轉型升級的強烈需求，大陸市場廣闊。

台企昆山精捷網屏儀器有限公司是首次參加電博會。該公司負責人表示，目前公司復工復產平穩，訂單供不應求。雖然受疫情影響，大陸不少行業展會都有所延期，但得益於疫情防控得力，電博會還是順利舉辦。公司正和其他台企一樣四處跑展，期望在大陸把品牌打得更響一些，找尋到新的商機。

電博會期間還將舉辦系列論壇和研討會。在「新一代信息技術與製造業融合發展」主論壇上，大陸全國台企聯常務副會長、威盛集團副總裁徐濤在演講時說，5G是發展「新基建」非常關鍵一環，有望成為未來經濟提升的加速器，是從製造大國邁向製造強國的關鍵技術。

江蘇省台商大講堂暨2020蘇州海峽兩岸就業創業嘉年華活動也在電博會期間舉辦，集中展示江蘇台青創業基地的優秀創業項目，並交流分享台青基地建設經驗。

電博會作為大陸規模最大、層次最高的IT專業展會之一，自2002年創辦以來累計有約6000家兩岸企業、90萬人次參展，為促進電子信息產業技術創新、成果轉化和轉型發展發揮重要作用。