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深圳灣口岸 啟用貨檢24小時通關
深圳灣口岸貨檢24小時通關10日起啟用。深圳灣邊檢站相關負責人表示，截至10日下午2點，深圳灣邊檢站共查驗出入境貨車2038輛次，其中入境方向貨車1126輛次；出境方向貨車912輛次。
中新社報導，車輛引導、車體檢查、司機生物信息比對……深圳灣邊檢站執勤民警完成整套查驗流程之後，12月10日凌晨0點3分，深圳灣口岸迎來了貨檢實施24小時通關後的第一輛入境貨車。
第一輛入境貨車的司機文師傅說：「我今天是專門來進行貨檢24小時通關體驗的。24小時通關措施為我們貨車司機提供了更多的通關時間段進行選擇。」
第一輛出境貨車的司機任師傅表示，因受疫情影響，雖然現在深港兩地通關多了一些防疫程序，但辦理通關手續也挺快速，幾分鐘就能完成。
深圳灣邊檢站相關負責人表示，在做好跨境貨車及司機疫情防控常態化工作的同時，口岸以有限的警力確保通關順暢，同時在貨檢出入境現場各設22條邊檢查驗通道，會根據現場車流情況及時加開通道。此外，口岸還設置車體檢查「雙崗位」，對跨境貨車全面檢查，防止非法出入境行為發生。
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