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陸太陽能勝風電 躍第3大電源

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
中國大陸太陽能發電量已躍居第3名。圖為青海省海西蒙古族藏族自治州的太陽能電池組件。（新華社）
中國大陸太陽能發電量已躍居第3名。圖為青海省海西蒙古族藏族自治州的太陽能電池組件。（新華社）

大陸國家能源局新能源司副司長任育之表示，初步統計，今年中國大陸太陽能新增裝機達3,500萬千瓦，將是連續第8年位居全球之冠。他指出，中國大陸太陽能發電累計裝機今年將達到2.4億千瓦，超越風電成為第三大電源。目前大陸前兩大電源分別為火電和水電。

上海「界面新聞」報導，根據大陸國家能源局的數據，截至2019年底，大陸全國發電裝機容量20.1億千瓦。其中，火電11.9億千瓦、水電3.6億千瓦、風電2.1億千瓦、太陽能2億千瓦、核電0.49億千瓦。

任育之10日在「2020年中國光伏行業年度大會」表示，能源局正在測算「十四五」、「十五五」的新能源發展目標。其中，「十四五」太陽能發電的發展目標，將遠高於「十三五」，這需要調動各級政府和企業、電網公司、傳統能源企業的積極性。

報導稱，中國大陸太陽能新增裝機已連續7年居全球第一，累計裝機已連續5年全球第一，並基本實現全產業鏈國產化。

根據中國光伏行業協會統計，大陸多晶矽、組件產量分別連續9年、13年居全球第一；多晶矽、矽片、電池和組件等四個環節產量在全球占比均超過3分之2。

任育之指出，中國大陸太陽能產業已逐步擺脫補貼依賴。「十四五」太陽能行業將從「補貼驅動」轉為「創新驅動」，官方將鼓勵企業針對關鍵零部件「補短板」，優化各環節技術、並加大儲能、智能電網等技術的研發力度。

任育之表示，目前來看，太陽能發電仍有下降成本的空間。「十四五」時期大陸將在東北、西北、華北布局多個千萬千瓦級新能源基地，並推動一批太陽能+儲能、建築一體化等示範項目建設。

太陽能發電

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