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舉債投資 引發財務危機

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

紫光集團爆出公司債違約後，外界拿來跟去年底爆雷的北大方正來相比，紫光有清華的光環，方正有北大，但兩者有相同的問題就是靠舉債來大手筆投資，但獲利情況差，加上現金流不足，才會引爆財務危機。

騰訊網報導，北大方正公司債違約不過是去年12月的事，當時紫光營運狀況不佳，但在大陸舉全國之力發展半導體的政策下，紫光旗下的紫光國微、紫光股份以及紫光展銳等都是晶片、積體電路等國家重點扶持產業，外界給予較高的本益比，股價水漲船高，就算公司獲利不佳或虧損連連，但投資人相信政府會伸出援手。

但現實情況是，不到一年的時間，紫光公司債可能違約的消息一出，市場恐慌性拋售紫光公司債，紫光主體評級被下調至AA，沒過幾天，紫光未能協調投資人同意展期，發生實質性違約，紫光主體評級被下調至BBB。

其實，在方正違約之後的一年內，紫光公司債的價格主要在人民幣85元左右波動，且成交量尚可，投資人有足夠的時間逃離，但是盲目信仰和信用債寬鬆的大環境造成投資人的巨大損失。

紫光和方正面臨著類似的重大信用風險，例如國企身份不純；主要依賴債務，尤其是公司債來募集資金，後續債券償還壓力很大；投資激進、獲利差、現金流差等。

信用 半導體 人民幣

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