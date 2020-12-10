才不到一個月 陸國家隊紫光集團再爆境外美元債違約

大陸半導體國家隊紫光集團在債務違約不到1個月後，紫光集團10日再度公告，因資金緊張，未能籌措足額資金，無法足額支付10日的「18紫光04」債券兌付利息，加上也無法支付10日稍早紫光國際4.5億美元（約126.72億新台幣）債本息，紫光系境內外債券出現同日雙違約，也恐將觸發發行的20億美元（約563.2億新台幣）債務交叉違約。

路透報導，「18紫光04」發行總額50億元人民幣，期限五年，票面利率5.20%，含第三年底投資人回售選擇權，受託管理人中金公司。該期債已近一個月沒有成交，最後有成交是在11月13日，報在11.65元人民幣，對應收益率684%。

紫光國際無法兌付今日到期4.5億美元債本息後，將觸發紫光芯盛發行的20億美元的交叉違約。

在紫光集團在首爆債券違約不到一個月後，評級公司中誠信國際再度調降紫光集團主體和債項信用等級，由BBB降至B。