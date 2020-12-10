快訊

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才不到一個月 陸國家隊紫光集團再爆境外美元債違約

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
紫光集團在債務違約不到1個月後，10日再度公告出現違約問題。（圖／取自界面新聞）
紫光集團在債務違約不到1個月後，10日再度公告出現違約問題。（圖／取自界面新聞）

大陸半導體國家隊紫光集團在債務違約不到1個月後，紫光集團10日再度公告，因資金緊張，未能籌措足額資金，無法足額支付10日的「18紫光04」債券兌付利息，加上也無法支付10日稍早紫光國際4.5億美元（約126.72億新台幣）債本息，紫光系境內外債券出現同日雙違約，也恐將觸發發行的20億美元（約563.2億新台幣）債務交叉違約。

路透報導，「18紫光04」發行總額50億元人民幣，期限五年，票面利率5.20%，含第三年底投資人回售選擇權，受託管理人中金公司。該期債已近一個月沒有成交，最後有成交是在11月13日，報在11.65元人民幣，對應收益率684%。

紫光國際無法兌付今日到期4.5億美元債本息後，將觸發紫光芯盛發行的20億美元的交叉違約。

在紫光集團在首爆債券違約不到一個月後，評級公司中誠信國際再度調降紫光集團主體和債項信用等級，由BBB降至B。

人民幣 債務

相關新聞

陸商務部宣布 展開新一輪汽車下鄉和以舊換新措施

大陸商務部發言人高峰10日在例行記者會上表示，將鼓勵相關地區優化汽車限購措施，展開新一輪汽車下鄉和以舊換新。

才不到一個月 陸國家隊紫光集團再爆境外美元債違約

大陸半導體國家隊紫光集團在債務違約不到1個月後，紫光集團10日再度公告，因資金緊張，未能籌措足額資金，無法足額支付10日...

復甦快於預期 亞行上調大陸今年經濟增長預測至2.1%

亞洲開發銀行（亞行）10日發布「2020年亞洲發展展望」補充報告，報告指出，目前大陸經濟復甦速度快於預期，該行將大陸今年...

爆債務危機？蘇寧張近東父子 全部股權質押給阿里

大陸電商蘇寧傳債務危機，今晚被爆，蘇寧控股集團創始人、董事長，也是蘇寧電器集團和上市公司蘇寧易購的主要股東張近東父子，已...

美稱逾60國家棄用大陸5G 華春瑩反嗆：列表來看看

針對美國國務龐培歐稱逾60個國家及約130家電信公司表示棄用大陸5G技術，大陸外交部發言人華春瑩10日回應，想請他說的包...

海基會財經顧問：台商須把握機會 進入大陸內需市場

海基會10日舉行「海基會台商財經法律顧問會議」，有顧問建議，大陸政府在政策上會鼓勵外銷業者轉做內需市場，因此台商必須把握...

陸官方披露：第3季工商銀行投訴量居國有行之冠

大陸銀保監會消費者權益保護局10日披露，第3季國有大型商業銀行投訴量中，以工商銀行居冠。

標普道瓊指數將移除21家陸企 中芯國際、海康威視中槍

受美國發布「中共軍工企業」黑名單影響，美國標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）10日表示，將分別在...

太陽能已成大陸第三大電力來源 超越風電、核電

大陸國家能源局新能源司副司長任育之表示，初步統計，今年中國太陽能新增裝機達3,500萬千瓦，將是連續第8年位居全球之冠。...

憑著「富士康經驗」 這些陸企如何打下江山？

知名耳機大廠萬魔聲學被披露正尋求獨立上市，業界津津樂道的是，這家公司的董事長謝冠宏和立訊董事長王來春...

空調女王格力董明珠賣手機 市場反映超慘、3天只賣88支

大陸空調大廠格力電器董事長董明珠，一直未放棄她的「手機夢」。格力首款5G手機7日在官方商城及「格力董明珠店」正式開賣。尷...

除反傾銷稅 大陸對澳洲葡萄酒再加徵反補貼稅

在雙邊關係持續惡化下，北京決定進一步打壓澳洲進口紅酒。繼11月28日起，對澳洲葡萄酒開徵高額反傾銷稅之後，大陸商務部今日...

熱門新聞

「魔幻重慶」驚現一小區 竟建在千年石刻大佛脖子上

大陸宣布 取消美國持外交護照人員港澳免簽待遇

空調女王格力董明珠賣手機 市場反映超慘、3天只賣88支

陸成功發射可觀測中子星、黑洞天體及其併合過程的衛星

德媒報導批評大陸「戰狼外交」 卻把漢字寫錯

中國和Google搶當「量子霸主」！除了擺脫晶片依賴，竟還有這理由？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。