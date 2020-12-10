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復甦快於預期 亞行上調大陸今年經濟增長預測至2.1%
亞洲開發銀行（亞行）10日發布「2020年亞洲發展展望」補充報告，報告指出，目前大陸經濟復甦速度快於預期，該行將大陸今年經濟增長預期從之前預測的1.8%上調至2.1%。
新華社報導，報告顯示，今年第三季大陸國內生產毛額（GDP）年增4.9%，前三季大陸經濟則實現0.7%的正增長。目前大陸工業復甦速度較快，餐飲、飯店等服務業也在逐步追上整體復甦節奏。
報告也預測，2021年大陸經濟將增長7.7%。
亞行首席經濟學家澤田康幸表示，目前亞太發展中經濟體的增長前景正在好轉。新冠肺炎疫情持續存在依然是亞太地區面臨的首要風險，為發展中經濟體及時提供安全有效的疫苗，對於支持當地經濟體恢復增長至關重要。
亞行成立於1966年，總部設在菲律賓首都馬尼拉。「亞洲發展展望」是亞行的年度旗艦經濟報告，對亞太地區經濟發展做出預測。
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