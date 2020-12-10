爆債務危機？蘇寧張近東父子 全部股權質押給阿里

大陸電商蘇寧傳債務危機，今晚被爆，蘇寧控股集團創始人、董事長，也是蘇寧電器集團和上市公司蘇寧易購的主要股東張近東父子，已將全部股權質押給阿里，合計質押股權人民幣10億元。

據搜狐財經報導，蘇寧易購和蘇寧電器在接下來一年內將到期的債券總額超人民幣223.7億元。市場上關於蘇寧償債壓力加大、資金鏈面臨崩盤等傳言不斷流出。

雖然蘇寧第一時間對資金鏈斷裂的消息，以散播謠言向公安機關報案。不過，據大陸國家企業信用信息公示系統，已證實張近東、張康陽父子不只已將蘇寧控股集團全部股權出質給淘寶（中國）軟件，還將6.5萬股蘇寧置業集團股權出質，質權人同樣為淘寶（中國）軟件。

蘇寧控股集團係蘇寧易購的第四大股東，持股3.98%；蘇寧置業則隸屬於蘇寧電器集團。另外，淘寶（中國）軟件為阿里巴巴子公司，同時還持有A股上市公司蘇寧易購20%的股權。

蘇寧易購和蘇寧電器的股權易手後，對經營權的影響眾所矚目，張近東是否將大權旁落？阿里將接手電商版圖。蘇寧回應稱，目前，蘇寧控股集團持有蘇寧易購3.98%的股權，股權質押是正常的商業合作，對蘇寧易購戰略發展和正常經營無實質影響。

蘇寧並強調，蘇寧和阿里長期保持良好合作，雙方將進一步深化合作，拓展線下商業場景。

不過，外界看法並不樂觀。因為10月以來，大陸債務暴雷頻傳，華晨汽車、永城煤電等相繼發生債券違約，信用債市場風險增大，而蘇寧主業連年虧損，未來一年內也將面臨巨額債券回售壓力。

界面新聞報導，蘇寧恐陷入債務危機，繼9日 斥資10億回購債券，蘇寧易購再次使用20億自有資金，對公司發行的7種到期債券進行購回。不過，蘇寧目前債務規模龐大,且短期內需要償還的債務很多,資金流面臨較大壓力。