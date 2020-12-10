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蘇寧控股集團張近東 將全部股權質押給阿里

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國家企業信用信息10日公告，蘇寧控股集團股東張近東、張康陽及南京潤賢企業管理中心已將公司股權出質給淘寶（中國）軟件有限公司。騰訊網
大陸國家企業信用信息10日公告，蘇寧控股集團股東張近東、張康陽及南京潤賢企業管理中心已將公司股權出質給淘寶（中國）軟件有限公司。騰訊網

大陸國家企業信用信息10日公告，蘇寧控股集團股東張近東、張康陽及南京潤賢企業管理中心已將公司股權出質給阿里巴巴旗下淘寶。登記日期為2020年12月4日，合計出質股權數額人民幣10億元（約新台幣44億元），與蘇寧控股集團的註冊資本金額等同。

澎湃新聞報導，國家企業信用信息公示系統官網顯示，三個出質人的出質股權數額為人民幣10億元。天眼查顯示，蘇寧控股集團有限公司成立於2011年6月，公司原名為南京潤東投資有限公司，註冊資本額人民幣10億元，三個股東分別是張近東、張康陽以及南京潤賢企業管理中心，認繳出資額分別為人民幣5.1億元、3.9億元、1億元。

不僅僅是蘇寧控股集團股權，公告顯示，張近東在同一天將持有的蘇寧置業集團股權出質給淘寶（中國）軟件有限公司。蘇寧置業是蘇寧電器旗下的房地產開發企業，張近東是蘇寧置業的大股東，持股81.25%，認繳金額人民幣6.5億元。

天眼查顯示，淘寶（中國）軟件有限公司成立於2004年，由淘寶中國控股有限公司100%持股，法定代表人為張勇，註冊資本3.75億美元。

蘇寧回應，蘇寧控股集團為母公司，持有蘇寧易購3.98%的股權，股權質押是正常的商業合作，對蘇寧易購戰略發展和正常經營無實質影響。今年以來，面對疫情挑戰，蘇寧充分調動智慧零售前瞻性布局的優勢，實現企業的穩健發展。蘇寧和阿里長期保持良好合作，雙方將進一步深化合作。

AI財經社報導，之前網上流傳多則關於蘇寧資金鏈斷裂、陷債務危機的消息，對此，12月8日，蘇寧官方微博回應闢謠，稱以上傳聞均不屬實。

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