海基會財經顧問：台商須把握機會 進入大陸內需市場

海基會10日舉行「海基會台商財經法律顧問會議」，有顧問建議，大陸政府在政策上會鼓勵外銷業者轉做內需市場，因此台商必須把握機會進入內需市場，例如電商平台供應鏈、直播帶貨、互聯網醫療、智慧家庭等。

海基會指出，這場顧問會議的主題包括大陸新訂民法典、即將推動的內循環，以及近年人力資源發生的結構性變革。有15位財經法律顧問出席。

關於民法典的制定，代表中國大陸法制化的一項重要里程。與會顧問提議，除了提醒台商們應注意相關各篇的法條規定，以維護自身及企業的合法權益，也建議海基會儘速採取適當方式與管道，向台商詳細說明民法典各篇法條的重點內容要項。

大陸「雙循環」戰略下的內循環，則是未來五年大陸的發展核心，顧問們認為，大陸政府在政策上會鼓勵外銷業者轉做內需市場，因此台商必須把握機會進入內需市場，例如電商平台供應鏈、直播帶貨、互聯網醫療、智慧家庭等。尤其，大陸肯定必須全力扶持本地「紅色供應鏈」，內需市場競爭將更加激烈，台商必須做好因應準備，才能保有競爭力。

此外，大陸今年以來因人口紅利、勞動成本等發生很大改變，已影響一般企業的經營。對於未來的因應策略，顧問蕭新永提出大陸近年興起的「數位化人資管理」以及「零工經濟」的新概念，或許在特定的產業，會形成企業用人的一種新形式。

海基會秘書長詹志宏表示，顧問們就台商如何因應未來情勢發展，妥善保護自身權益，並做好各自的應變準備，提出了二十餘項建議，海基會將進一步研究如何落實，以期幫助大陸台商因應新局。