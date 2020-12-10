聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸官方披露：第3季工商銀行投訴量居國有行之冠
大陸銀保監會消費者權益保護局10日披露，第3季國有大型商業銀行投訴量中，以工商銀行居冠。
工商銀行也是大陸最大的銀行。投訴量居次的是建設銀行，交通銀行排第三。
中新經緯報導，這份《關於2020年第3季銀行業消費投訴情況的通報》指出，今年第3季，銀保監會及其派出機構共接收並轉送銀行業消費投訴8萬5,097件，比第2季增長26.5%。
數據顯示，涉及國有大型商業銀行2萬7,278件，比第2季增長16.1%，占投訴總量的32.1%；股份制商業銀行3萬7,475件，比第2季增長30.6%，占投訴總量的44.0%；外資法人銀行447件，比第2季增長19.8%，占投訴總量的0.5%；城市商業銀行(含民營銀行)8,471件，比第2季增長46.0%，占投訴總量的10.0%。
通報顯示，招商銀行、平安銀行、中信銀行的投訴量位居股份制商業銀行前三名。東亞銀行、滙豐銀行和渣打銀行的投訴量位居外資法人銀行前三名。
值得注意的是，通報指出，第3季涉及信用卡業務投訴4萬8,406件，比第2季增長43.5%，占投訴總量的56.9%。與第2季的占比50.2%相比，有所提高。
此外，第3季涉及理財類業務投訴4,337件，比第2季減少59.1%，占投訴總量的5.1%。與第2季的占比15.8%相比，有大幅下降。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言