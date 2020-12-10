陸官方披露：第3季工商銀行投訴量居國有行之冠

大陸銀保監會消費者權益保護局10日披露，第3季國有大型商業銀行投訴量中，以工商銀行居冠。

工商銀行也是大陸最大的銀行。投訴量居次的是建設銀行，交通銀行排第三。

中新經緯報導，這份《關於2020年第3季銀行業消費投訴情況的通報》指出，今年第3季，銀保監會及其派出機構共接收並轉送銀行業消費投訴8萬5,097件，比第2季增長26.5%。

數據顯示，涉及國有大型商業銀行2萬7,278件，比第2季增長16.1%，占投訴總量的32.1%；股份制商業銀行3萬7,475件，比第2季增長30.6%，占投訴總量的44.0%；外資法人銀行447件，比第2季增長19.8%，占投訴總量的0.5%；城市商業銀行(含民營銀行)8,471件，比第2季增長46.0%，占投訴總量的10.0%。

通報顯示，招商銀行、平安銀行、中信銀行的投訴量位居股份制商業銀行前三名。東亞銀行、滙豐銀行和渣打銀行的投訴量位居外資法人銀行前三名。

值得注意的是，通報指出，第3季涉及信用卡業務投訴4萬8,406件，比第2季增長43.5%，占投訴總量的56.9%。與第2季的占比50.2%相比，有所提高。

此外，第3季涉及理財類業務投訴4,337件，比第2季減少59.1%，占投訴總量的5.1%。與第2季的占比15.8%相比，有大幅下降。