標普剔除21家陸企 海康威視和中芯國際在列

標普道瓊指數公司10日表示，將把海康威視和中芯國際等共計21家陸資企業從其股票和債券指數中剔除。

上周，指數提供商富時羅素表示，將從旗下某些產品中移除視頻安全公司海康威視和其他7家陸資公司的股票。富時羅素稱，公司是根據指數訂戶和其他權益方的回饋採取的行動，並且是在實施公司遇到制裁限制投資時的政策。

標普道瓊稱，10家陸企的證券將被認定為沒有資格納入相關股指，12月21日開盤前生效。此外，還會在其固定收益指數中剔除另外11家陸企的證券，1月1日開盤前生效。

美國官方11月頒布一項行政命令，禁止美國對部分大陸企業進行投資。在美國大選之後加大對北京施壓。該命令1月11日起生效。此舉旨在阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣31家大陸公司的股票，這些公司是美國國防部今年稍早認定得到大陸軍方支持的企業。